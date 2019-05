ポール、オジー、ハリー・スタイルズまで　それぞれの舞台裏を捉えた貴重フォト11選

オジー・オズボーン、ブルース・スプリングスティーン、ハリー・スタイルズ、ケイシー・マスグレイヴス、ジョージ・クリントン、カリードほか全11組をピックアップ。名だたるミュージシャンの舞台裏を捉えた、親密なムードの感じられる貴重フォトを厳選公開。



ケイシー・マスグレイヴス



Photo by Catherine Powell



※関連記事:ケイシー・マスグレイヴス、超満員の来日公演で魅せた虹色のエンターテインメント





ジョージ・クリントン



Photo by Maclay Heriot for Rolling Stone



※関連記事:ジョージ・クリントン最新語録 Pファンクの半世紀とツアー引退の真相を語る





フローレンス・アンド・ザ・マシーン



Photo by Lillie Eiger



※関連記事:摂食障害やアルコール問題を克服したフローレンス・ウェルチが今も不安な理由





カリード

Photo by LeAnn Mueller for Rolling Stone



※関連記事:若者の代弁者、神童・カリードが語る未来への展望





ジャスティン・ティンバーレイク



Photo by Mark Nguyen



※関連記事:「もう飽きた」と言われるジャスティン・ティンバーレイク、最新アルバムが全米1位を獲得





ゲイリー・クラーク・ジュニア



Photo by Gaston Jouany





オジー・オズボーン



Photo by Jake Chessum for Rolling Stone



※関連記事:オジー・オズボーンが語る、自分のことを笑えるヤツは強い説





アマンダ・シャイアズ&ジェイソン・イズベル



Photo by Alysse Gafkjen for Rolling Stone





ブルース・スプリングスティーン



Photo by Danny Clinch



※関連記事:ブルース・スプリングスティーンの名曲「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」に隠された誕生秘話





ポール・マッカートニー



Photo by Sam Rock/© 2017 MPL Communications LTD



※関連記事:ローリングストーン誌に見るビートルズ年代史





ハリー・スタイルズ



Photo by Hélène Marie Pambrun



※関連記事:メットガラに登場したラッパーやアーティストたち(写真ギャラリー)