ポール、オジー、ハリー・スタイルズまで　それぞれの舞台裏を捉えた貴重フォト11選

オジー・オズボーン、ブルース・スプリングスティーン、ハリー・スタイルズ、ケイシー・マスグレイヴス、ジョージ・クリントン、カリードほか全11組をピックアップ。名だたるミュージシャンの舞台裏を捉えた、親密なムードの感じられる貴重フォトを厳選公開。



ケイシー・マスグレイヴス



Photo by Catherine Powell



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ジョージ・クリントン



Photo by Maclay Heriot for Rolling Stone



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フローレンス・アンド・ザ・マシーン



Photo by Lillie Eiger



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カリード

Photo by LeAnn Mueller for Rolling Stone



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ジャスティン・ティンバーレイク



Photo by Mark Nguyen



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ゲイリー・クラーク・ジュニア



Photo by Gaston Jouany





オジー・オズボーン



Photo by Jake Chessum for Rolling Stone



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アマンダ・シャイアズ＆ジェイソン・イズベル



Photo by Alysse Gafkjen for Rolling Stone





ブルース・スプリングスティーン



Photo by Danny Clinch



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ポール・マッカートニー



Photo by Sam Rock/© 2017 MPL Communications LTD



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ハリー・スタイルズ



Photo by Hélène Marie Pambrun



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