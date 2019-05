HIP LAND MUSICによるデジタルサービス「FRIENDSHIP.」がローンチ

本日5月30日にデジタルディストリビューションとプロモーションが一体となったサービス「FRIENDSHIP.」が正式ローンチした。



RIENDSHIP.とは”Feature International Digital Support by HIP LAND MUSIC”の意味で、新しい音楽/才能をフィーチャーし、日本から世界へワールドワイドに広げていくデジタルサービスで、様々な音楽シーンで活躍するキュレーターがフィーチャーした音楽を35ストア/全187か国へデジタルリリースすることはもちろん、HIP LAND MUSICのインフラを利用したプロモーションや、様々なクリエイティブサポートをアーティストがセレクトして受けられる。



本日のローンチに合わせて、FRIENDSHIP.のウェブサイトもオープンした。FRIENDSHIP.サイトでは、アーティスト向けの配信希望の音源受付の他に、各キュレーターの公式プレイリストも公開されるなど、リスナーが新しい音楽と出会える施策も実施。アーティスト、リスナー双方が集まれるサイトとなっている。





<配信情報>







DENIMS

『さよなら、おまちかね』

配信日:2019年5月22日(水)

Link:https://friendship.lnk.to/SayonaraOmachikane









東郷 清丸

『Q曲』

配信日:2019年5月29日(水)

Link:https://friendship.lnk.to/Qtune









踊ってばかりの国

『光の中に』

配信日:2019年5月29日(水)

Link:https://friendship.lnk.to/Hikarinonakani







Narco-lepsy

『α』

配信日:2019年5月29日(水)

Link:https://friendship.lnk.to/narcolepsy







LITE

『Maltiple』

配信日:2019年6月5日(水)

Link:https://lite.lnk.to/Multiple





・FRIENDSHIP. キュレーター

タイラ ダイスケ (FREE THROW)

溝口 和紀 (New Audiogram)

亀井 達也 (Hot Buttered Records)

井澤 惇 (LITE / FULLARMOR)

Yuto Uchino (The fin.)

MONJOE (DATS)

奥富 直人 (BOY)

片山 翔太 (下北沢BASEMENT BAR / BYE CHOOSE)



FRIENDSHIP.

Web Site:https://friendship.mu