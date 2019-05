東京女子流が5月25日に東京・中野サンプラザホールにてワンマンライブ「東京女子流 CONCERT*07『10年目のはじまり』」を開催した。

5月5日にデビュー9周年を迎えた東京女子流にとって、10年目の始まりを告げるライブとして行われた本公演。中野サンプラザホ―ルでの単独コンサートは2011年12月開催のクリスマス公演「東京女子流 CONCERT*02『Christmas Live 2011』」以来約7年半ぶりとなり、会場には大勢のアスタライト(東京女子流ファンの呼称)が集まった。

これまでの軌跡を振り返る映像がスクリーンに映し出されたのち、東京女子流はガールズバンドやバックダンサーオーディションに合格したダンサーと共にステージに登場し、アップテンポなナンバー「Attack Hyper Beat POP」でライブをスタートさせる。足のケガのためダンスパフォーマンスを制限している新井ひとみは“DJひっと”としてDJブースから歌声を届け、アスタライトを盛り上げた。さらに4人は「W.M.A.D」「ふたりきり」「Liar」といったファンキーな楽曲を連発。序盤から中野サンプラザホールに一体感を生み出した。

最初のMCでは、リーダー庄司芽生が「今までの思い出を振り返りながらも、この先につながるようなライブを届けられたらいいなと思ってます!」と挨拶。続けてバンドメンバーを紹介した4人は、昨年発表した楽曲である「ラストロマンス」「kissはあげない」や、最新シングル「光るよ / Reborn」の表題曲の1つ「光るよ」を歌唱した。ライブ中盤には「東京女子流 CONCERT*02『Christmas Live 2011』」の映像の上映を挟み、新井が映画「ターミネーター」のテーマを口ずさみながらDJブースを降りて山邊未夢、中江友梨、庄司のもとへ。「孤独の果て~月が泣いている~」「ヒマワリと星屑」「Limited addiction」などがメドレーで披露され、ひさびさに4人そろったダンスパフォーマンスに会場が大きく沸いた。

山邊が「今日は未夢サンタからプレゼントをみんなにあげちゃうぞ!」と7年半前の公演で披露したセリフをアップデートして届けるなど、和気あいあいとしたMCを経て、ライブはバラード曲が続くブロックへ。東京女子流はピアノの音色のみをバックにした「初恋」と、アコースティックアレンジの「サヨナラ、ありがとう。」を情感たっぷりに歌い上げ、アスタライトは座席に座ってメンバーのしっとりとした歌声にじっと聴き入った。バンドメンバーが一旦退場し、新井がDJブースに戻ったあとには、「ミルフィーユ」「water lily ~睡蓮~」「深海 -Hi-ra Mix-」などのEDMの要素を取り入れた楽曲が立て続けに披露され、場内がアスタライトのペンライトの光と共にクールなムードで満たされる。その後、バックダンサーを再度ステージに迎え入れた4人は、SEAMOが作詞した最新シングルからの1曲「Reborn」や、初期の代表曲「おんなじキモチ」を歌唱。会場の熱気を高めつつ、「ゆうやけハナビ」でライブ本編を終えた。

アンコールでは再び4人でのダンスパフォーマンスが繰り広げられ、デビュー曲「キラリ☆」が会場に響きわたる。アスタライトに向けた挨拶では、庄司が「東京女子流は最初、本当に何もできなくて。歌をやってない子もいれば、ダンスをやっていない子もいるというすごく不思議な形から始まったグループなんですけど、この出会いがあったからこそ、女子流を通してそれぞれ音楽やライブの楽しさをたくさん知ることができました。それを今度はもっともっとたくさんの人に届けていけたらと思っています」とデビュー当時を振り返りながら意気込みを語ったあと、「東京女子流10年目、ここにいるみんな1人も残さず一緒に進んで行けたらと思います!」と力強く呼びかけた。そして4人はこの日2回目の「光るよ」を"more guitar mix."で披露し、大盛り上がりの中、10年目のはじまりとなる中野サンプラザホール公演を締めくくった。

東京女子流「東京女子流 CONCERT*07『10年目のはじまり』」2019年5月25日 中野サンプラザホール セットリスト

01. Attack Hyper Beat POP

02. W.M.A.D

03. ふたりきり

04. Liar

05. 雨と雫

06. ラストロマンス

07. kissはあげない

08. 光るよ

09. 孤独の果て~月が泣いている~

10. きっと 忘れない、、、

11. ヒマワリと星屑

12. Limited addiction

13. 初恋

14. サヨナラ、ありがとう。

15. ミルフィーユ

16. water lily ~睡蓮~

17. Never ever(TJO & YUSUKE from BLU-SWING Ver)

18. 深海 -Hi-ra Mix-

19. Reborn

20. 大切な言葉

21. おんなじキモチ

22. ゆうやけハナビ

<アンコール>

23. キラリ☆

24. 光るよ more guitar mix.