BLACKPINK、「WIRED MUSIC FESTIVAL‘19」に出演決定

最新曲「Kill This Love」のミュージックビデオがYouTubeで62時間のスピードで1億回再生を突破し、iTunesシングルチャートでもアメリカをはじめ世界37の国と地域で1位を記録するなど快進撃を続けるガールズグループ"BLACKPINK"が、東海地区のビッグフェス「WIRED MUSIC FESTIVAL 19」へ出演が決定した。



「WIRED MUSIC FESTIVAL」は 2015年から2018年まで過去4年間に渡って三重県ナガシマスパーランド特設会場で開催され、5年目の節目を迎える2019年の開催は中部国際空港駅から徒歩5分とアクセス抜群な日本初の国際空港直結の展示場「AICHI SKY EXPO」の敷地内にある野外多目的利用地へと場所を移し、開催当会場のこけら落としイベントとして9月7日、8日の2daysで開催される。



今回発表になった第2弾では、BLACKPINKの9月7日出演発表とともに、リンキン・パークのボーカリストの1人、MIKE SHINODA of LINKIN PARK、今年の「コーチェラ」で「サハラ」ステージのヘッドライナーをつとめたDILLON FRANCIS、地元ブラジルをはじめヨーロッパでも広く人気を獲得してきたブラジルNO.1DJのALOK、トーキョー・ニュー・ミクスチャー・スタイルバンドKing Gnu、ラッパーのKOHHら計10組が追加でラインナップ。BLACKPINKが出演する7日は、トロピカルハウス界のスーパースター「KYGO」がヘッドライナーとして既に発表されている。



BLACKPINKは4月に開催された世界最高峰・最大規模の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」にも出演しており、世界から圧倒的な注目を集めたなかでの「WIRED MUSIC FESTIVAL 19」への出演となる。



また現在彼女たちは、北アメリカ、アジア、ヨーロッパ、オセアニア世界4大陸の22都市29公演に及ぶ自身初のワールドツアーを開催中。このワールドツアーにおける日本公演「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN」は、2019年12月4日の東京ドーム、2020年1月4日・5日の京セラドーム大阪、2月22日の福岡ヤフオク! ドームの全3都市4公演で行われる。



8月には千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセにて開催の「SUMMER SONIC 2019」の出演が決定しており、今年の日本でのビッグフェス出演は2本目となる。





<イベント情報>







WIRED MUSIC FESTIVAL19



2019年9月7日(土)、8日(日) AICHI SKY EXPO 野外多目的利用地

時間:開場 11:00 開演 12:00 終演 21:00 (予定)

出演者:

KYGO / WIZ KHALIFA / BLACKPINK / MIKE SHINODA of LINKIN PARK

DILLON FRANCIS / KING GNU / ALOK / KOHH / FEENIXPAWL / SANABAGUN.

DJ DARUMA & JOMMY / DJ RYOW & FRIENDS / and many more

主催:WIRED PRODUCTION INC. / メ〜テレ / CBCテレビ

企画・制作・招聘:WIRED PRODUCTION INC.



【チケット情報】

各プレイガイドにて絶賛発売中!



プレイガイド

ローチケ:L-コード:46000

https://l-tike.com/wired



iFLYER

https://iflyer.tv/WMF2019/