松井珠理奈＆須田亜香里も躍動！　SKE48全力すぎるツアー千秋楽［画像17点］

SKE48が名古屋国際会議場センチュリーホールにて、「SKEBINGO! PRESENTSツアー」の千秋楽公演を開催した。

日本テレビ・深夜バラエティー『SKEBINGO!~ガチでお芝居やらせて頂きます!~』の企画により、今年2月の千葉公演からスタートした今回のツアー。SKE48の地元岐阜、名古屋公演が追加で決定し、28日(水)名古屋国際会議場センチュリーホールにて千秋楽を迎えた。



overture後、幕が上がると正規メンバー全員がステージに登場。松井珠理奈の「本日ファイナルです。悔いのないように盛り上がっていきましょう!」のかけ声で『パレオはエメラルド』がスタート。『オキドキ』では松井珠理奈、須田亜香里が客席にトロッコで登場し、会場は一気にヒートアップ。



続いてチームSが『コケティッシュ渋滞中』、チームEが『前のめり』をパフォーマンス。チームKII竹内彩姫が「真っ赤な景色見せてください!」と呼びかけ、『無意識の色』が始まると、場内は赤色のサイリウムで彩られる。さらに研究生も加わったオール・メンバーで『12月のカンガルー』『Stabd by you』を全力でパフォーマンスするメンバーに、客席も大きな歓声で応える。



このツアーの思い出トークをはさみ、『SKEBINGO!~ガチでお芝居やらせて頂きます!~』から生まれた舞台SKE48版『ハムレット』の出演メンバーが舞台で披露した楽曲『Hamlet』を披露。舞台『ハムレット』は名古屋では公演がなかったため、スペシャルなステージとなった。



キュートな『はにかみロリーポップ』、切ない『なんて銀河は明るいのだろう』などバラエティに富んだセットの後、内山命、高柳明音、斉藤真木子の2期生3人で『卒業式の忘れ物』を披露。29日(木)の劇場公演で卒業となる内山をセンターに、しんみりと感慨深いシーンとなった。



一転、『BINGO!』ではまた正規メンバー全員が登場し、一気に盛り上げた後は『SKEBINGO!』のコーナーに。大場美奈が薄い髪のカツラを着け、真顔でコミカルな演技を魅せたかと思えば、古畑奈和はアン・ルイスのカバーを生歌で披露し、客席を沸かせた。



会場が暗転すると激しいダンス曲、『チキンLINE』『Escape』と、黒いエナメルの衣装に身を包んだメンバーが入れ替わりながら、クールで激しいステージを繰り広げる。



『Gonna Jump』では同じ5期生の古畑奈和と江籠裕奈がトロッコで客席に登場し、「愛してるー!」と叫ぶと、メンバーが次々に2階、3階の客席を移動しながら歌い、触れられる程のその距離感に会場の興奮は最高潮に達する。『神様は見捨てない』の後、キャプテンの斉藤真木子が「皆さん、本当にありがとうございました」と挨拶し、本編は幕を閉じた。



大きな「SKE48! フォーティエイト!」のアンコールに応え、アンコールでは『未来の扉』『そばにいさせて』を続けて披露。



昼公演のアンコールでは、今月卒業の高木由麻奈へメンバーから「卒業おめでとう!」とお祝いするコーナーがあったが、夜公演では『そばにいさせて』の曲中で内山命にメンバー一人ひとりから花を贈呈。抱えきれない程の花束を手に内山命は「10年間やってこられたのは皆さんのおかげです。これからのSKE48もよろしくお願いします!」と幸せいっぱいの表情で語った。



松井珠理奈は「こうして卒業していくメンバーがいるとやはり寂しいけれど、ライブをすると支えてくれる皆さまとの絆を強く感じます。新曲を発売したり、ツアーを再開したり、これからまた再始動するSKE48をファンの皆さまと一緒に盛り上げていけたらと思いますので、これからもよろしくお願いします」と呼びかけ、『手をつなぎながら』を披露し千秋楽の幕は閉じた。



なお、このライブの模様は、6月7日(金)に全国各地の映画館でディレイ・ビューイングされる。

▽公演概要 SKEBINGO! PRESENTS SKE48 コンサート炎の関東ツアー2019~みなさん長らくお待たせしました~ 開催日時:2019年5月29日(水)

会場:名古屋国際会議場センチュリーホール



▽セットリスト

overture

M1 パレオはエメラルド ALL(-研究生)

M2 オキドキ ALL(-研究生)

M3 コケティッシュ渋滞中 チームS

M4 前のめり チームE

M5 無意識の色 チームKII

M6 12月のカンガルー ALL

M7 stand by you ALL

<MC>

M8 Hamlet 北川愛、野島、珠理奈、高柳、古畑、熊崎、鎌田、佐藤、末永

M9 はにかみロリーポップ 井上、大谷、上村、水野、相川、浅井、倉島、大橋、鈴木愛、鈴木恋、中坂、平野

M10 微笑みのポジティブシンキング 杉山愛、都築、松本、荒井、内山、惣田、高木、中野、日高、後藤、高畑、野々垣

M11 コスモスの記憶 北川愛、野村、珠理奈、高柳、古畑、斉藤、佐藤、福士 +青海、赤堀、荒野、池田、石川、入内嶋、岡本、川嶋、白井友、竹内な、田辺、藤本

M12 なんて銀河は明るいのだろう 仲村、山内、太田、大場、白井琴、井田、鎌田、末永、須田、谷、平田、深井

M13 あうんのキス 石黒、北川綾、坂本、野島、青木、江籠、大芝、片岡、北野、竹内彩、熊崎、西

M14 卒業式の忘れ物内山、高柳、斉藤

M15 BINGO! ALL(-研究生)

SKEBINGOブロック

<MC>

M16 ダンス曲 井上、上村、野島、珠理奈、青木、荒井、内山、太田、大場、片岡、北野、惣田、日高、浅井、熊崎、斉藤、末永、高畑、平田、深井、福士

M17 チキンLINE 井上、上村、野島、青木、荒井、内山、太田、大場、片岡、北野、惣田、日高、浅井、熊崎、斉藤、末永、高畑、平田、深井、福士

M18 Escape 北川愛、坂本、杉山、都築、仲村、野村、松本、山内、江籠、高柳、竹内彩、古畑、井田、鎌田、後藤、須田

M19 恋を語る詩人になれなくて… 北川愛、坂本、杉山、都築、仲村、野村、松本、山内、江籠、高柳、竹内彩、古畑、井田、鎌田、後藤、須田

M20 ピノキオ軍 石黒、上村、青木、大芝、太田、大場、北野、白井琴、高木、中野、水野、相川、斉藤、佐藤、谷、野々垣

M21 Gonna Jump ALL(-大橋、中坂、平野)

M22 夏よ、急げ! ALL(-大橋、中坂、平野)

M23 神様は見捨てない ALL(-大橋、中坂、平野)

<ENCORE>

EN1 未来の扉 ALL(-大橋、中坂、平野)

EN2 そばにいさせて ALL(-大橋、中坂、平野)

EN3 手をつなぎながら ALL(-大橋、中坂、平野)