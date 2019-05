SIRUP初のアルバム『FEEL GOOD』リリース、収録曲「PRAYER」MVも公開

YouTubeが発表した2019年にブレイクが期待されるアーティスト10組「Artists to Watch」に選出されるなど注目を集めるSIRUPが、5月29日に自身初となるフルアルバム『FEEL GOOD』をリリース。収録楽曲の全曲配信をスタートすると共に、アルバム収録曲「PRAYER」のMVを公開した。







『FEEL GOOD』には、YouTubeで600万回再生を超える人気曲「LOOP」、Honda「VEZEL TOURING」のCMソングで話題の「Do Well」など過去のEPからの人気曲と、全国のラジオ衛星波30局のパワープレイを獲得している「Pool」、注目のラッパーBIM、マルチプレイヤーでシンガーソングライターでもあるTENDREが参加した新録7曲を含めた全12曲を収録。R&Bをベースにしつつも、変幻自在なボーカルスタイルと五感を刺激するグルーヴィーなサウンド、そして個性的な歌詞の世界観を存分に発揮した一作となっている。



アルバム発売日である5月29日にはトム・ミッシュの単独来日公演(大阪)のサポートアクトを務め、会場を盛り上げたSIRUP。このあともSUMMER SONIC2019、FM802 30PARTY MEET THE WORLD BEAT 2019など夏フェスや注目のイベントに続々出演が決定している。



Rolling Stone Japanによる、SIRUP密着取材インタビューはこちら。



<INFORMATION>





『FEEL GOOD』

SIRUP

A.S.A.B / Suppage Records

5月29日発売



https://www.sirup.online/





◆イベント出演情報



J-WAVE LIVE 20th ANNIVERSARY EDITION

2019年7月13日(土)横浜アリーナ

開場:14:00 / 開演:15:00

https://www.j-wave.co.jp/special/live2019/



FM802 30PARTY MEET THE WORLD BEAT 2019

2019年7月21日(日)大阪・万博記念公園自然文化園もみじ川芝生広場

開場:11:00 / 開演:12:30 ※雨天決行・荒天中止

https://funky802.com/meet/



SUMMER SONIC 2019

大阪公演

2019年8月17日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

東京公演

2019年8月18日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

http://www.summersonic.com/2019/