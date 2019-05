LUNA SEA、スティーヴ・リリーホワイトとの共同プロデュースで12月にアルバム発売

LUNA SEAが今年12月に発売予定の最新アルバムは、U2、ザ・ローリングストーンズなどを手掛けた世界的プロデューサー、スティーヴ・リリーホワイトとの共同プロデュースとなることを発表した。



5月29日の結成30周年を迎えた記念日に、オフィシャルファンクラブSLAVE会員限定の無料ライブとして開催されたZepp Tokyoのステージ上から、通算10枚目のオリジナルアルバムが今年12月にリリースすることを宣言したLUNA SEA。そして、そのアルバムでは、世界的音楽プロデューサーであるスティーヴ・リリーホワイトが、共同プロデュース&ミキシング・エンジニアとして全曲を手掛けるということも発表された。



スティーヴ・リリーホワイトは、U2、ザ・ローリングストーンズ、ピーター・ガブリエルを始め、数々の世界的レジェンドアーティストの作品を手掛け、グラミー賞を通算5回受賞するなど、まさに世界を代表するプロデューサーの1人。また、日本人アーティストの作品にスティーヴが関わることは日本音楽史上初の出来事である。一方で、全ての作品をセルフプロデュースで創り上げてきたLUNA SEAも、オリジナルアルバム10作目にして初めて共同プロデューサーを招き、特別な結成30周年目になるようだ。





<リリース情報>



LUNA SEA

『宇宙の詩 ~Higher and Higher~ / 悲壮美』



発売日:2019年5月29日(水)

商品形態:

・初回限定盤A(CD)価格:1389円+税

※安彦良和”機動戦士ガンダム THE ORIGIN”イラストジャケット仕様

・初回限定盤B(CD)価格:1389円+税

※安彦良和”LUNA SEA”イラストジャケット仕様

・通常盤(CD)価格:1389円+税



<ライブ情報>



LUNA SEA 30th anniversary LIVE

-Story of the ten thousand days-



日本武道館 2days

2019年5月31日(金)日本武道館

時間:OPEN 17:30 / START18:30

2019年6月1日(土)日本武道館

時間:OPEN 16:00 / START17:00



6月1日(土)公演が全国各地の映画館にてライブビューイング決定!

LUNA SEA ライブ・ビューイング情報サイト

https://liveviewing.jp/lunasea2019/



LUNA SEA オフィシャルサイト:https://www.lunasea.jp/