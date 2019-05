ロックバンド・THE YELLOW MONKEYの最新曲「Changes Far Away」が、『NEWS23』(TBS系、毎週月~木曜23:00~/毎週金曜23:30~)の新エンディングテーマに決定。フリーアナウンサーの小川彩佳がメインキャスターとして初登場する6月3日(月)からオンエアされる。



同番組は6月3日の放送から、小川やアンカーの星浩に加え、フィールドキャスターに村瀬健介記者、スポーツコーナーに石井大裕TBSアナウンサー、サブキャスターに山本恵里伽TBSアナウンサーというメンバーで一新。新たなステージへ向かう同番組に、THE YELLOW MONKEYがエンディングテーマで花を添える。



THE YELLOW MONKEYは、吉井和哉(Vo/Gt)、菊地英昭(Gt)、廣瀬洋一(Ba)、菊地英二(Dr)の4人からなる“日本を代表するロックバンド”。1989年に活動をはじめ、ヒット曲を次々と世に放ち唯一無二の存在に。しかし、人気絶頂期の2001年に活動休止を発表、2004年に解散した。



だが、解散後も音楽シーンに大きな影響を与え続け、「再結成を願うバンド」として音楽メディアに取り上げられるなど、復活を望む声が絶えることはなく、活動を休止してから15年後の2016年に再集結を発表。今年4月、19年ぶりに9枚目となるアルバム「9999」をリリースした。「Changes Far Away」は、同アルバムに収められた一曲になる。



THE YELLOW MONKEYの楽曲は、これまでテレビドラマの主題歌やCMソングなどに多く起用されているが、報道番組のテーマ曲となるのは初めて。番組のエンディングでは、「Changes Far Away」に、その日の印象的なニュース映像を重ねあわせていく。



吉井は同曲について、「LAの穏やかで暖かな陽を浴びながら、THE YELLOW MONKEYのメンバーとレコーディングしている時に出来た歌詞です。『この日のためにあの日があったんだ』、そんな気持ちを素直に歌ってみました。成長することの『美しさ』と『大変さ』を僕らなりに表現してみました。今のために過去があり、未来のために今がある。その想いをタイトルに込めました」とコメント。



また、総合演出の豊島歩氏も「『答えを探してドタバタ生きるよ』。この歌詞からはロックスターではなく、目の前の一人の傍に、ただ静かに佇む『個人』としての4人を感じました。その在り方は私たちの番組が目指す姿勢でもあります。弱さも哀しさも持ちながら、どこか軽やかな強さとしなやかな優しさを感じる今の4人。『同時代を生きる世界の誰か』。その喜怒哀楽を込めた映像を抱擁する音にふれていただきたいです」とアピールしている。