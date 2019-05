6月26日にリリースされる嵐のベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」の初回限定盤2仕様の追加生産が決定した。

この作品には1999年のデビュー曲「A・RA・SHI」から昨年10月の最新シングル曲「君のうた」まで全シングルの表題曲63曲と、新曲「5×20」の計64曲を収録。初回限定盤1は「5×20」のミュージックビデオとそのメイキング映像、初回限定盤2はライブ映像集「ARASHI LIVE CLIPS」を収めたDVDがそれぞれ付属する。

発売より約1カ月前にして初回限定盤2仕様の予約を締め切るCDショップや通販サイトが続出し、「希望小売価格より大きく逸脱した価格設定の商品が出回っている状況は本意ではないため」として、オフィシャルサイトではこれら2仕様の追加生産を発表。6月1日11:00から7月12日まで追加生産分の予約を各ショップにて受け付ける。なお追加生産分の商品受け渡しは8月中旬以降が予定されている。