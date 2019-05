坂本慎太郎、cero、スチャダラパーら出演「こんがりおんがく祭2019」独占写真ギャラリー

大阪発のアーティスト・neco眠る、DODDODO、オシリペンペンズが主宰する音楽レーベルが「こんがりおんがく」だ。



同レーベルが、それぞれのディープなキャリアを通じて出会い、尊敬する様々なアーティストを招き開催している「こんがりおんがく祭」が今年も大阪城野外音楽堂にて開催された。6年目となる今年は5月5日のこどもの日の開催。こどもから大人まで、すべての人々が全方位的に感覚を爆発させたその様子をKazushi Toyotaの独占写真でお届けする。



Edited by Aiko Iijima



坂本慎太郎

Photo by Kazushi Toyota

















スチャダラパー

Photo by Kazushi Toyota

















cero

Photo by Kazushi Toyota

















赤犬

Photo by Kazushi Toyota

























オシリペンペンズ

Photo by Kazushi Toyota

























DODDODO BAND

Photo by Kazushi Toyota





























neco眠る

Photo by Kazushi Toyota

























ムーズムズ

Photo by Kazushi Toyota









エマーソン北村

Photo by Kazushi Toyota