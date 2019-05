逸脱する入稿　『ダークウェブ・アンダーグラウンド』完成までの道程

デザイナーは、いつだって「噛み付かれて」いる……。トーベヤンソン・ニューヨークのギタリスト、アートディレクター/デザイナー森 敬太が、「現実との格闘」を赤裸々に語る連載「リアリティ・バイツ」。第3回は森がブックデザインを手がけ、2019年1月に刊行されるやいなや重版が決定したノンフィクション『ダークウェブ・アンダーグラウンド』について。



※この記事は2019年3月25日に発売されたRolling Stone Japan vol.06に掲載されたものです。



「ちょっとハモって曲紹介して」とデリカシーなく言い放った三宅裕司を見返したゴスペラーズ一同の顔に浮かんだかすかな悲しみ、そしてワンテンポ遅れて諦めに似た感情がそれを覆い隠し、現れた深みある微笑み。あれと同じ表情が担当編集氏に「今回は、デザインの話をしてください」と言われた私の顔面にも張り付いています。



難しいんですよね、デザインの話って。人様の仕事をどうこう言う立場にもなければ暇もないという念はもちろん、自分の仕事を解説しようにも、そんなもん野暮やないか、職人は黙ってマウスと拳で語るんや、とデザインいてまえ打線が脳内で長打を連発、数日間横になりながらクーリッシュを吸う肉と化していました。じゃあもう2ページ使ってクーリッシュの話するかこうなったらと腹をくくったんですが、ほんと語ることないんですよね、デザイン以上に。覚悟を決めて蛇足オブ蛇足を百万本、今回は本のデザインの話をしようと思います。



皆様が今膝の上、あるいは太ももに積まれた数枚の冷たく重い石版の上で開いていらっしゃる文字や図案をインクで刷った紙をまとめて糊で固めた束。これが本なのですが、その完成までのプロセスには膨大な手順が存在します。デザイナーが関わるのは長い道のりの終盤ごく一部。著者と編集者が編み上げた物語や思想を物質化するための設計図と量産用見本を作るという工程です。2019年1月にイースト・プレスから出版された『ダークウェブ・アンダーグラウンド 社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』という本を例に、その道程を解説します。



本のデザインも例によって突然の依頼から始まります。今回の依頼者は敏腕若手編集者、方便凌氏。依頼メールには「今回の本では、西海岸文化からうまれた、既存の国家や法律を超えた新しい世界を夢見るインターネットの思想と、そこから発展した暗号通信のネットワーク=ダークウェブのカルチャーを紹介しつつ、その文化がうねりとなり、新反動主義などに繋がっていく流れを書いています。なにがなにやら、という感じではありますが」との記述が。これ、もしかして丸投げパターン来るんじゃないかという予感を強くさせる素直ないい文章に深いうなずきを一つ。ハーン、わかんねえなこれと思いつつ「今回もよろしくおねがいします!」と即返信したところ、「では明日打ち合わせに伺います」と返信が。この間、約10分。次世代感溢れるスピードで事が流れると、明日までにできることなんてないよな、ああもう打ち合わせは徒手空拳で挑もう、なにもねえよ大事なのは雰囲気だよと大らかな気持ちに満たされます。



依頼メールに目を通すだけで瞬時に、考えてもわからないとわかる能力、これは業界をサバイブする上で非常に重要です。僕くらいになると説明されてもわからないだろうと直感する能力も体得しています。翌日、「またややこしいのすいませんね、へへへ……」という枕から方便氏が内容を丁寧に解説してくれたのですが、予想した通り全然わからない。思ったとおり編集側からのデザイン方向についてのリクエストも「ちょっとどうしたらいいのか検討がつかないんですが、かっこよくおねがいします」的なマジファジーなものでした。ここまで予想通りに進むと、逆に世の中思い通りなんじゃないかと思ってしまいます。ここで渡されるのが原稿をプリントアウトしたコピー用紙の束。これを手がかりに本の完成形を想像していきます。





世の中には原稿を読むデザイナーと読まないデザイナーが存在しており、読むデザイナーの中にもすべて読む個体、奇数ページのみ読む個体、重なった紙の束に手を添えるだけで大体の内容を把握する個体などが確認されています。私は若輩者なので大抵全部読むんですが、今回のは読んでも全然わからない。先程から繰り返されている「わからない」という言葉は内容を理解するかどうかではなく、本としての完成形を想像できるかということを意味しています。



タイトルが中々強いので、タイポグラフィでメインビジュアルを作るパターンを試みたんですが、いかんせん私の腕では凡庸な出来になる予感しかしない。画面に文字をざっと並べたところでファイルを閉じ一度顔面を床に触れさせます。そうなると何かしらダークウェブを連想させるような写真を撮影して表に立たせるパターンかとノートにラフを描き出しますが、これもまた負の既視感を醸し出すことが容易に予想され、この本にはふさわしくないと直感、声にならない叫びとともに倒れ込みます。本腰を入れる前に床に触れる能力、これもまた非常に重要です。これ以外にどういう方法があるんだよと、その頃弊社で流行っていたヘビーウェイトガスガンをバスバス連射しながら回転していたんですが、例の瞬間、つまり「Got To Get You Into My Life」のイントロが頭の中に鳴り響く瞬間は突然訪れます。



出力された原稿の1枚目をそのままカバー素材につかうのはどうかとスキャンした画像を画面に大きく配置してみると、表情のないWord素組の文字が意思の疎通を拒否しているかの様に映し出され、エウレカ感が全身を駆けました。有機性を極度に排除すればいいんじゃないか、つまり深層ウェブに接続された「鉛色の書物出力機」のようなものがあったとして、そのアウトプットボタンを押したとき排出口からガーッと無愛想に出てくるであろうソリッドな物体こそが、この本の姿なんじゃないかという天啓を得ます。人が作った形跡が見えない無機質な本体とカバーに、情報を過密に詰め込んだ警告色の帯を巻き付けてどうにか無理やり本に仕立てたような佇まい。ゴールが見えました。もうこうなれば9割は完成したも同然、不安なことは一つもなく、世界は美しい。





コンセプトを思いついたらそこに向かう道筋を這うだけです。まずはメインビジュアルの選定。一切の感情を抜きに偶発的に転写されたようなビジュアルとはどのようなものか、そう考えてみると先ほどまでと違い不思議とすぐに嵌り役の作家さんが頭に浮かびます。小林健太氏という写真家がいらっしゃるのですが、彼が作るビジュアルはスナップ写真をベースに原型が見えなくなる、あるいは別の姿が現れるまでデジタル加工を施した挑発的なもので、その偶発的に発現した危ういイメージをこの本のメインビジュアルに据えればもう、梅に鶯、柳に燕なんじゃないかと一人興奮しました。更にいえば、この場合は作品を撮り下ろしていただくよりも意味的関連性のない既発の作品を使用させてもらうほうがコンセプトにマッチします。そこでネット上を徘徊し、小林氏の作品を手当たり次第に集めます。



ラフを作るにあたって先に考えないといけないのが仕様、つまり本の素材、印刷や加工の工程です。世に億千万とある書物にはすべてそれぞれに異なる表情があり、一つひとつが予算や印刷事故と戦い印刷機の露と消えたデザイナーの生きた証なのです。想定していた仕様が出版社側の予算の問題で通らないということは非常によくあること、かつそこそこテンション下がることなので、ある程度ブックデザイン業に従事すると担当編集者の手土産の質や眼鏡の汚れなどから予算感を読み取り、即ハネされない程度の仕様を計算する能力が身につきます。今回の場合、担当方便氏の眼鏡を見る限り潤沢な予算があるとは思えないが米銭に事欠く程の低予算案件とも思えない。なので久々に凝った仕様も考えてみることにします。



この場合に大事なのが第一希望が弾かれても妥協できる第二希望、第三希望の廉価仕様を用意しておくことです。今回のカバーは第一希望を激ソリッドな金属光沢を放つアルミ蒸着紙を使用するプランにしました。これなら第二希望をコート紙に高輝度シルバーインキ、第三希望をコート紙に普通の銀インキと予算に応じてダウングレードしても大まかなイメージは変わらず、テンションはそこまで下がりません。火力をカバーに一極集中させるため、表紙を黒い板紙に銀インキ二度刷りニスなし(インキの定着が悪くなり、むき出しで読むと手がギラギラになって超かっこよくなる)、扉をキャストコート紙にマットニス(角度によっては文字が見える)、帯はマットコート紙に特色二色刷りと省エネ仕様に。



仕様が固まったところでラフ作成のフェーズに移行します。メインビジュアルは先述の小林氏の作品を使用、センターに置かず少し位置をずらす小細工でメカニカルエラーを演出します。テキスト用に無愛想な書体をベースにPhotoshopで加工、コピーを繰り返して劣化したようなエッジの丸みを作り、ザバッと撒いたようなイメージで並べます。文字の大きさに大小をつけず、全て同じ大きさで配置することで無機質感が倍アップ。そのかわり帯はメリハリ強めで人間感強めに。癖あり英文ロゴで無国籍感もプラスします。〈図案1〉





〈図案1〉







今回の場合、第一次ラフがほぼそのまま本になったのですが、このように最初から最後まで形が変わらないことは非常に珍しく、通常ラフは変化を繰り返し、デザイナーは幾度となく床に触れます。仕様に関しては、第一希望は予算の関係で門前払い、第二希望は印刷所の設備の関係で却下となり、最終的に第三希望に落ち着きました。我々が生きる金と機械が支配する荒野ではこういったことは珍しくありません。製作中にその他諸々想定外のエラーがいくつかありまして、方便氏が律儀に菓子折りを持って状況報告に来てくれたのですが、その際机の上の手が伸びる位置に先述のガスガンがたくさん並んでいたのでちょっと尋常じゃない怒り方をしている人みたいになってしまったのが印象的でした。あとに引けない雰囲気だったので、いつでもお前を殺せるぞみたいなムードを醸しつつ応対しましたが、かっこいい本ができたので実際のところは立腹ゼロで結果オーライです。



表紙、カバーなどの外回り以外に本文の指定という工程もあるのですが、これに関しては完全に向かい合う深淵と深淵、専門的かつ非常にフェテッシュな分野ですので今回は箱に入れて海に沈めます。指定の一部を貼っておきますので、なんかいろいろやってる人がいるなくらいに思っておいてもらえると幸いです。〈図案2〉





〈図案2〉



飛び交う膨大な修正指示と少しの余談、編集者と幾度となくやり取りを繰り返し、スムースな本文を仕上げ、マグネティックな帯をロックする。そういった作業の後、印刷所から出てきた校正紙に「校了」とハンコを押し印刷見本が完成、本は量産され流通に乗り書店に並びます。〈図案3、4〉





〈図案3〉





〈図案4〉



突然出題される大喜利に常に答え続け、及第点を出し続けると出題ペースがアップ、振り落とされた者は発火したマグネシウムのように刹那の美しい残像となり、外しが目立つと出題が減り、やがてひっそりと咲く路傍の花になるという陽炎のような職業、それがデザイナーです。ストラグル・フォー・プライド、ステイ・アングリー、そしていつだって常にドゥ・ザ・ライト・シング。次号の書き出しは「念願叶って私のコーナーも1ページとなりました」となる予定です。





『ダークウェブ・アンダーグラウンド 社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』

木澤 佐登志

発売中/出版社:イースト・プレス

インターネットや思想といった分野を中心に、ブロガー、文筆家として活動する木澤佐登志による初の単著。暗号化された電脳空間「ダークウェブ」における、不道徳な人間の所業が描かれるノンフィクション。



森 敬太

京都府生まれ、デザイナー/アートディレクター。コミック、CDなどの装丁を多数手がけながら、2011年から自主制作漫画レーベル「ジオラマブックス」を主宰、漫画誌「ユースカ」を発行。2017年、合同会社飛ぶ教室を設立する。

Instagram : @m_o0_ri