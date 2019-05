androp、髭男、ビッケ、まるりとりゅうが出演「NOW PLAYING JAPAN LIVE vol.3」レポート

Billboard JAPAN、スペースシャワーTV、uPライブパスと、12の音楽ストリーミングサービスが一堂に会し、リスナーを主役に新しい音楽のトレンドを生み出すプロジェクト「NOW PLAYING JAPAN」の第3弾ライブイベントが5月28日(火)、新木場STUDIO COASTで開催された。完全招待制の同イベントには2,400人が来場。MCは俳優・千葉雄大が務め、いまリスナーに聞かれている「NOW PLAYING ARTIST」としてandrop、Official髭男dism、ビッケブランカの3組が出演。さらに、事前のネクストブレイクアーティスト選出企画によって決定した「STARTERS ARTIST」としてまるりとりゅうががライブを披露した。



イベントのオープニングを飾ったのは、J-POPシーンに新たな息吹をもたらすシンガーソングライター・ビッケブランカ。ライブは、痛快なピアノリフが炸裂するポップソング「ウララ」からスタート。ハンドマイクでステージを自由に駆け回りながら、持ち前のハイトーンボイスを生かした底抜けにグッドなメロディを会場に響かせていく。エレクトリックピアノの音色が爽やかな風を吹かせた「夏の夢」、ドラマ『獣になれない私たち』の挿入歌としてもお馴染みのウィンターバラード「まっしろ」など、様々な風合いの楽曲で会場の景色を次々と塗り替えていく様は、まさに職人芸。MCでは東名阪Zeppツアーの開催も発表。今後もますますその勢いを増していきそうな、気迫に溢れたステージだった。





ビッケブランカ(©️NOW PLAYING JAPAN LIVE vol.3/Photo: 関口佳代)



続いて、SNSのフォロワー数は合計30万人、同世代のティーンに絶大な支持を受けるまるりとりゅうがが登場。まるりとりゅうがは、ナウプレの新人応援企画<STARTERS MATCH>のエントリー8組の中で最も多くストリーミングされ、見事【NOW PLAYING JAPAN LIVE】への出場権を勝ち取った注目のユニットだ。初めてのSTUDIO COASTのステージということもあり、緊張した様子を見せていた2人だっだが、オープニングナンバー「気まぐれな時雨」が始まるや否や、その抜群のハーモニーでオーディエンスの視線をくぎ付けにしていく。「次の曲で最後なんですけど、僕たち他にも曲があるので、帰り道、ストリーミング・サービスで聞いて帰ってください!」と披露された「幸せになって」では、歌詞の世界観を大切に歌い上げ、初の大舞台を堂々と完遂した。





まるりとりゅうが(©️NOW PLAYING JAPAN LIVE vol.3/Photo: 関口佳代)



「今も悲しい思いや辛い思いをしている人がいるってことを忘れずに、今この瞬間を全員で楽しめたらなと思っています。今日、あなたに会えて良かったです。」――転換中、そんな言葉をオーディエンスに投げかけたandropのこの日のステージは、穏やかに、しかし心に強く訴えかけてくるようなライブだった。オープニングは、Billboard JAPANのストリーミング・チャートでもロングヒットを記録したバラード「Hikari」。続けて、「Blue Nude」「SOS!」とグルーヴィーなナンバーでオーディエンスの体を静かに揺らしていく。お決まりのシンセに自然と手拍子が沸き起こった「Voice」、その勢いのまま突入した「Yeah! Yeah! Yeah! 」ではシンガロングも巻き起こり、フロアは多幸感でいっぱいに。「みなさん恋してますか? 俺らは音楽に恋しています」と、ラストは最新曲「Koi」で、MCほぼなし、音楽一本勝負のステージを締めくくった。





androp(©️NOW PLAYING JAPAN LIVE vol.3/Photo: 関口佳代)



【NOW PLAYING JAPAN LIVE vol.3 】ラストを飾るのは、今まさにチャートを席巻中のOfficial髭男dism。今回はキーボード、パーカッション、ホーン隊を加えた9人編成で登場だ。お決まりのイントロにホーン隊が加わり、いつにも増して華やかなスタートとなった「ノーダウト」、大所帯ならではのド派手なアレンジが光る「Tell Me Baby 」など、メンバーが事前に作成した”ライブアレンジも光る人気楽曲を集めたプレイリスト”からの楽曲を中心に、音源とは一味違ったアレンジでオーディエンスの高揚感を煽っていく。小笹大輔がギターヒーローっぷりを発揮した「FIRE GROUND」で心も体も熱くなった後は、6月3日付のBillboard JAPANストリーミング・チャートで1位を獲得した「Pretender」を披露。ラストソングには「またみんなとライブで再会したいと思ってるから、オーディエンスとバンドを繋ぐ絆の歌で終わりにしたいと思います!」と「Stand By You」を熱演し、2時間に渡るイベントの幕を閉じた。





Official髭男dism(©️NOW PLAYING JAPAN LIVE vol.3/Photo: 関口佳代)



終演後には、この日の演奏曲のプレイリストが、各ストリーミング・サービスにて配信スタート。またこのライブの模様は、7月5日(金)22:00よりスペースシャワーTVにてオンエアとなる。



(文:Mika Fuchii)





◎セットリストのプレイリスト一覧

※一部未配信曲あり



◎放送情報

スペースシャワーTV 『 NOW PLAYING JAPAN LIVE vol.3 』

2019年7月5日(金) 22:00〜23:00