浅井健一、5年ぶりシングルMVフルバージョンをGYAO! にて期間限定公開

浅井健一の新曲「METALLIC MERCEDES」の発売を記念して同曲のMVフルバージョンをGYAO! にて期間限定公開することが発表された。
浅井健一が、ソロ名義としては約5年振りのCDリリースとなるNEW SINGLE「METALLIC MERCEDES」を本日5月29日に発売した。その発売を記念して、今までShort Ver.でのみ公開されていたMUSIC VIDEOのフルバージョンがGYAO! にて一か月限定で公開された。また、2016年から始動したプロジェクトである「浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS」では、東名阪QUATTRO TOURも6月に控えている。ツアー詳細、MVは以下より。
https://gyao.yahoo.co.jp/player/00100/v07375/v0993900000000549332/
＜リリース情報＞
浅井健一
『METALLIC MERCEDES』
発売日：2019年5月29日（水）
初回生産限定盤（CD＋DVD）価格：2200円（税抜）
通常盤（CD）価格：1000円（税抜）
CD収録曲（初回生産限定盤・通常盤 共通）
1. METALLIC MERCEDES
2. INDY ANN
3. Freedom
DVD収録曲
「浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS Sugar Days Tour 2018 Final at Shinkiba STUDIO COAST」
1. Watching TV ～English Lesson～
2. Vinegar
3. どっかいっちゃった
4. OLD PUNX VIDEO
5. パイナップルサンド
6. スケルトン
7. ヘッドライトのわくのとれかたがいかしてる車
8. すぐそば
9. Turkey
10. Beautiful Death
11. SKUNK
12. Fried Tomato
13. DERRINGER
＜ツアー情報＞
浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS
「INDIAN SUMMER QUATTRO GIGS」
2019年6月22日（⼟）名古屋CLUB QUATTRO
2019年6月23日（⽇）⼤阪CLUB QUATTRO
2019年6月29日（⼟）渋⾕CLUB QUATTRO
2019年6月30日（⽇）渋⾕CLUB QUATTRO
チケット：5000円 （税込、ドリンク代別）
チケット情報：http://www.sexystones.com/live/
Official Website
浅井健一|SEXY STONES RECORDS
http://www.sexystones.com/
浅井健一の新曲「METALLIC MERCEDES」の発売を記念して同曲のMVフルバージョンをGYAO! にて期間限定公開することが発表された。
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