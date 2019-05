浅井健一、5年ぶりシングルMVフルバージョンをGYAO! にて期間限定公開

浅井健一の新曲「METALLIC MERCEDES」の発売を記念して同曲のMVフルバージョンをGYAO! にて期間限定公開することが発表された。



浅井健一が、ソロ名義としては約5年振りのCDリリースとなるNEW SINGLE「METALLIC MERCEDES」を本日5月29日に発売した。その発売を記念して、今までShort Ver.でのみ公開されていたMUSIC VIDEOのフルバージョンがGYAO! にて一か月限定で公開された。また、2016年から始動したプロジェクトである「浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS」では、東名阪QUATTRO TOURも6月に控えている。ツアー詳細、MVは以下より。



https://gyao.yahoo.co.jp/player/00100/v07375/v0993900000000549332/





<リリース情報>



浅井健一

『METALLIC MERCEDES』

発売日:2019年5月29日(水)

初回生産限定盤(CD+DVD)価格:2200円(税抜)

通常盤(CD)価格:1000円(税抜)



CD収録曲(初回生産限定盤・通常盤 共通)

1. METALLIC MERCEDES

2. INDY ANN

3. Freedom



DVD収録曲

「浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS Sugar Days Tour 2018 Final at Shinkiba STUDIO COAST」

1. Watching TV ~English Lesson~

2. Vinegar

3. どっかいっちゃった

4. OLD PUNX VIDEO

5. パイナップルサンド

6. スケルトン

7. ヘッドライトのわくのとれかたがいかしてる車

8. すぐそば

9. Turkey

10. Beautiful Death

11. SKUNK

12. Fried Tomato

13. DERRINGER



<ツアー情報>



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

「INDIAN SUMMER QUATTRO GIGS」



2019年6月22日(⼟)名古屋CLUB QUATTRO

2019年6月23日(⽇)⼤阪CLUB QUATTRO

2019年6月29日(⼟)渋⾕CLUB QUATTRO

2019年6月30日(⽇)渋⾕CLUB QUATTRO



チケット:5000円 (税込、ドリンク代別)

チケット情報:http://www.sexystones.com/live/





Official Website

浅井健一|SEXY STONES RECORDS

http://www.sexystones.com/