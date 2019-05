King & Prince、男のセクシーさ全開のヒップホップダンス「Naughty Girl」MV公開

King & Princeが、1stアルバム『King & Prince』より新曲「Naughty Girl」のMVを公開した。



昨年のデビュー以来、快進撃を続け2018年の話題を独占したKing & Prince。今作は、いたずらな女性を口説く男のセクシーさを表現した最高難易度のヒップホップダンスで魅せるMVに仕上がっており、サビで腹筋をチラ見せするセクシーシーンもある。尚、初回限定盤Aに収録DVDのMVが収録されるのだが、ダンスVer.は現場で一発OKテイクの パフォーマンスが出来たら収録しようと急遽の企画で撮影され、そのまま一発OKのパフォーマンスを披露し収録に至ったもの。彼らの高いパフォーマンス能力が体感できる作品となっている。







今作のアルバムは大ヒットシングル「シンデレラガール」をはじめとした全シングル作品や新曲が多数収録されたKing & Prince初のアルバムとなっている。初回限定盤B のCD-DISC2には、Jr.時代の楽曲も11曲収録されており、新旧ファン共々楽しめる内容となり、今のKing & Princeが全て詰まった1枚となっている。





<リリース情報>



King & Prince

『King & Prince』



発売日:2019年6月19日

形態:

初回限定盤A(Blu-ray)4100円+税 (DVD)3600円+税

初回限定盤B(2CD)3600円+税

通常盤(CD) 3000円+税



初回限定盤A スペシャルパッケージ仕様 (トールケースサイズ、32Pフォトブックレット、三方背ケース) 初回限定盤B リアル3Dジャケット付き、32Pブックレット

■収録曲 (CD)

1. シンデレラガール ※TBS系 火曜ドラマ「花のち晴れ」主題歌(2018年)

2. Sha-la-laハジけるLove ※ビタミン炭酸 MATCH CMソング

3. 君を待ってる ※UHA味覚糖「ぷっちょ」CMソング /「Yahoo!きせかえ」CMソング

4. Naughty Girl

5. Cant Stop Now

6. マホロバ ※UHA味覚糖「コロッケのまんま」CMソング

7. 別々の空

8. Moon Lover

9. FEEL LIKE GOLD

10. Big Bang(平野紫耀、髙橋海人)

11. Dance with me

12. Super Duper Crazy

13. Memorial ※日本テレビ 深夜ドラマ「部活、好きじゃなきゃダメですか?」主題歌(2018年) 14. Letter(岸優太、永瀬廉、神宮寺勇太)

15. Song for you 〜君を信じて〜

16. 君に ありがとう ※映画「うちの執事が言うことには」主題歌

17. King & Prince, Queen & Princess(※通常盤のみ収録)



■初回限定盤A(Blu-ray / DVD)

「Naughty Girl」Music Video

「Naughty Girl」Music Video & ジャケット撮影 メイキング

「Naughty Girl」Music Video メンバーソロver.

「Naughty Girl」Music Video ダンスver.

「King & Princeプレミアムトーク」 〜メンバーがデビューから未来の展望まで本音で語る!!〜



■初回限定盤B(CD / DISC2)

1. サマー・ステーション

2. Hello!!!ハルイロ

3. 勝つんだWIN!

4. MIXTURE

5. Bounce To Night

6. OH! サマー KING

7. Alright

8. THE DREAM BOYS

9. Prince Princess

10. You are my Princess 11.描いた未来〜たどり着くまで〜



【初回封入特典】

1stアルバム「King & Prince」発売記念キャンペーン 応募用シリアルナンバー ※全形態初回プレス分にのみ封入

※詳細は後日発表いたします。

【先着外付け特典】

初回限定盤A(Blu-ray付/DVD付)/フォトカード(A5サイズ) 初回限定盤B/ステッカーシート 通常盤/クリアポスター(A3サイズ)

※特典は先着です。数に限りがございます。

ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください。



Johnnys Universe Official Web Site:https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/