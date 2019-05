My Hair is Bad、夏の思い出を描写した疾走チューン「君が海」MV公開

My Hair is Badが6月26日に発売するアルバム『boys』より「君が海」のMVを公開した。



新潟県上越市出身の3ピースロックバンド、My Hair is Badが、6月26日にリリースする4thフルアルバム『boys』の1曲目に収録される「君が海」のMV。同MVでは、バンドの演奏シーンと情感的な場面を織り交ぜて同曲の世界観が描かれている。「君が海」は、誰しもが経験し得るひと夏の思い出を描写した、”これぞマイヘア”な疾走チューンに仕上がっている。







同アルバムからは、先に「舞台をおりて」が音楽配信サイトで配信されているがMVが公開されたのは「君が海」が初となる。アルバムには、「君が海」、「舞台をおりて」のほか、「ファンタスティックホームランツアー」でも歌われていた「芝居」など、全て新曲の13曲が収められている。CDのみの通常盤のほかに、紙ジャケット仕様かつ特典DVDが付属する初回限定盤もラインナップ、特典DVDには”LIVE at LIVE HOUSE「心斎橋BRONZE」2019.1.12”と、”「boys」レコーディングドキュメント”が収録される。





<リリース情報>



My Hair is Bad

『boys』



発売日:2019年6月26日(水)

=収録曲=

1. 君が海

2. 青

3. 浮気のとなりで

4. 化粧

5. 観覧車

6. ホームタウン

7. one

8. 愛の毒

9. lighter

10. 怠惰でいいとも!

11. 虜

12. 舞台をおりて

13. 芝居



初回限定盤【紙ジャケット仕様CD+DVD】4200円+税

(DVD収録内容)LIVE at LIVE HOUSE「心斎橋BRONZE」2019.1.12

「boys」レコーディングドキュメント



通常盤【CD】2800円+税



★初回封入特典:ツアーチケット先行予約受付シリアルナンバー

(初回限定盤、通常盤 共に初回プレス分にのみ封入)



My Hair is Bad Official HP:http://www.myhairisbad.com/