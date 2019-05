唯一の“大谷型二刀流”マッケイ、「投手」好調で3Aに昇格　二刀流育成の課…

打撃不振も投手としては2Aに留まる理由なし



大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス)に続く二刀流選手として期待されるタンパベイ・レイズ傘下ブレンダン・マッケイが3Aに昇格した。3Aインターナショナル・リーグに所属するダーハム・ブルズに合流した直後の試合に指名打者(DH)として出場した後、5月28日(日本時間29日)には投手として先発登板を果たした。



マッケイは2017年ドラフト全体4位でプロ入りした。今シーズンの開幕を2Aモンゴメリー・ビスケッツで迎え、それから僅か2カ月も経たないうちのスピード昇格となった。MLB公式サイトの有望株選手ランキングでは29位につけており、メジャー昇格へさらに一歩近づいた。



主に1Aと 1A+に在籍した昨シーズンから、マッケイの課題は打撃成績だった(昨シーズンは打率.214、OPS.727)。そのため、昨年まで守っていた一塁手の守備の負担を無くし、今シーズンからは打者としては指名打者のみで起用されている。



だが、マッケイが2Aで打者として出場した23試合の成績は打率.167、OPS.448という惨憺たるものだ。昇格どころか、下のレベルに降格されてもおかしくない。



それでもレイズがマッケイを昇格させたのは、投手としての成績が2Aでは群を抜いていたからだろう。7試合に先発登板し、3勝0敗、防御率は1.30。41回2/3を投げて奪三振数は62個、与えた四死球は僅かに9個だ。直近では20イニング連続無失点を継続中だった。



投手のパフォーマンスを測定する上で重要視されているWHIP(投球回あたり与四球・被安打数合計)の数値は0.82だ。今季のメジャーでも規定投球回を満たし、かつマッケイより優れた数値を残しているのはヒューストン・アストロズのジャスティン・バーランダー(0.74)しかいない。



奪三振率(9イニング換算の奪三振数)に目を向けても、マッケイの13.4を上回るのはやはりヒューストン・アストロズのゲリット・コール(14.07)のみである。無論、2Aでの成績をメジャー投手のそれと比較しても意味はないが、投手としてのマッケイが既にこのレベルに留まる理由はないほど並外れていることは明白だ。









3Aでも二刀流は継続



このようにマッケイの投打成績に大きなアンバランスがあることから、レイズの育成方針が注目されていたが、3Aでも依然として二刀流選手としての起用が続くようだ。



3A昇格直後の5月26日(同27日)は打者として「7番・DH」で先発出場し、4打数0安打1打点。1日休息を挟んで、28日(同29日)には投手として先発登板し、5回を投げ、被安打3、失点0、奪三振4、四死球0の申し分ないパフォーマンスを見せつけ、勝利投手の権利を持って降板した。2Aから続く連続無失点記録は25回に到達した。



レイズは二刀流選手の育成に最も力を入れている組織だ。マッケイと同じダーハム・ブルズではジェイク・クローネンワース内野手が今シーズンから投手としても二刀流に挑戦しているし、1A+のシャーロット・ストーン・クラブスには昨年から外野手兼リリーフ投手で起用されているタナー・ドッドソンがいる。



他チームでも、大谷のチームメイトであるエンゼルスのジャレド・ウォルシュ内野手が今シーズンから二刀流に挑戦を始めている。



だが、大谷とマッケイ以外の選手は投手としての役割はリリーフ投手であり、かつてのベーブ・ルースのような先発投手と打者を兼ねる二刀流選手は今のところこの2人以外には見当たらない。



右肘の故障のため、大谷は今シーズンを打者に専念すると見られている。大谷の投手復帰が先か、マッケイのメジャー昇格が先か、楽しみな状況になってきた。





角谷剛









