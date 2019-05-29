TVアニメ「胡蝶綺 ～若き信長～」の放送開始日が7月8日に決定。併せて第2弾キービジュアル、第2弾先行上映会の開催が発表された。

アニメ「胡蝶綺 ～若き信長～」は若き日の織田信長の姿を元服前後の10代前半から、弟である信勝との家督争いなどを含めて描く歴史ドラマ。第2弾キービジュアルにはメインキャラクターとなる織田信長、池田恒興、前田利家、帰蝶、織田信勝、津々木蔵人の6人が描かれた。

第2弾先行上映会は、6月23日に東京・シネマート新宿にて開催。第1話から第3話までの上映に加え、織田信長役の小林裕介、帰蝶役の花守ゆみり、沢彦宗恩役の立花慎之介によるトークショーが行われる。チケットは6月1日12時より、チケットぴあにて販売される。

「胡蝶綺 ～若き信長～」第1話～第3話先行上映会

日時：2019年6月23日（日）開場16:00、開演16:30

会場：東京・シネマート新宿 スクリーン1

出演：小林裕介、花守ゆみり、立花慎之介

料金：2500円

TVアニメ「胡蝶綺 ～若き信長～」

放送情報

AT-X：2019年7月8日（月）より毎週月曜日21:30～

TOKYO MX：2019年7月8日（月）より毎週月曜日22：30～

BSフジ：2019年7月8日（月）より毎週月曜日24:30～

WOWOW：2019年7月10日（水）より毎週水曜日24:00～（全話無料放送）

配信情報

7月よりdアニメストアほかにて配信開始

スタッフ

監督：阿部記之

キャラクターデザイン：中嶋敦子

シリーズ構成：山口亮太

脚本：笹野恵、澤田薫

音楽：白戸佑輔

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

織田信長：小林裕介

池田恒興：内田雄馬

織田信勝：石川界人

帰蝶：花守ゆみり

前田利家：寺島拓篤

沢彦宗恩：立花慎之介

滝川一益：榎木淳弥

おはな：沼倉愛美

お市：東山奈央

生駒吉乃：鈴木みのり

佐々成政：高橋信

村井貞勝：前野智昭

津々木蔵人：日野聡

織田信秀：楠大典

柴田勝家：宇垣秀成

平手政秀：麦人

林秀貞：松田健一郎

林通具：鳥海浩輔

佐久間信盛：木村良平

佐久間盛重：田丸篤志

織田秀孝：村瀬歩

土田御前：勝生真沙子

斉藤道三：玄田哲章

(c)揚羽母衣衆/胡蝶綺製作委員会