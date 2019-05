大人アイドルpredia “NAKED”な「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター解禁

タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」のポスターに、6月12日(水)に9thシングル『NAKED』を発売するprediaが登場する。



6月12日(水)9thシングル『NAKED』と映像作品『predia tour "THE ONE" FINAL ~Supported By LIVE DAM STADIUM~』をリリースするpredia。今回のポスターは『NAKED』のタイトルに相応しく、またグループのキャッチフレーズ「日本一セクシーな、『惚れる』大人アイドル predia」をそのまま表現したようなクリエイティブになっている。



ポスターは対象15店舗(後述)にて6月11日(火)から掲示されるとともに、対象店舗で『predia tour "THE ONE" FINAL ~Supported By LIVE DAM STADIUM~』(Blu-ray/DVD)を予約・購入すると、購入1枚につき1枚、先着でプレゼントされる。



▽対象店舗

タワーレコード15店舗

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/郡山店/新宿店/横浜ビブレ店/高崎オーパ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田 NU 茶屋町店/神戶店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇リウボウ店



▽対象商品

predia tour "THE ONE" FINAL ~Supported By LIVE DAM STADIUM~

6月12日(水)発売

Blu-ray 4,630円(税別)

DVD 3,704円(税別)



▽predia

日本一のセクシーさと、最強の歌唱力で五感を刺激する6人組大人アイドル。30歳以上で、元アイドル募集という前代未聞の新メンバーオーディションも話題となっている。

オフィシャルWEBサイト:https://predia-party.jp/