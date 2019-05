最後は『タンスのゲン』指原莉乃 波乱万丈なアイドル人生を振り返るセットリスト

指原莉乃が28日(火)、マリンメッセ福岡にて「指原莉乃11年ありがとう!大感謝祭」を開催した。4月28日(日)に横浜スタジアムで開催したコンサートでHKT48を卒業している指原。今回のライブはHKT48の地元・福岡のファンにも感謝を伝えたいと、グループ卒業後に開催する異例のコンサートとなる。

「横浜スタジアムはHKT48としての思い出だったり、コンサート全体の雰囲気を考えた上のセットリストだったが、今回は個人的な思い出が強い。昔の懐かしい曲も入れてみました」と語る通り、波乱万丈なアイドル人生を振り返る「指原莉乃ベストセレクション」なセットリストとなった。



AKB48の最終オーディションで歌った『BINGO!』、バックダンサーとして劇場公演デビューを果たした『純情主義』(この日も指原はバックダンサーとして出演、センターは6月21日に卒業する岩花詩乃)、初めて選抜に選ばれた『大声ダイヤモンド』、北原里英、峯岸みなみらとのチームYJで歌った『Choose me!』(この日は6月17日に卒業する駒田京伽と2人で歌唱)など思い出深い曲が続く。



MVに2.5秒しか映っておらず逆に話題となった『ヘビーローテーション』はあえてソロで歌唱。ステージにスタンドマイクだけを並べ、メンバーは誰もいないのに当時の立ち位置、左後方(総選挙19位の位置)で歌い、他のメンバーのパートは観客に歌ってもらう演出で客席を沸かせた。



その後もソロデビューシングル『それでも好きだよ』、HKT48移籍後に参加した公演のタイトル曲『手をつなぎながら』、2014年に開催されたHKT48の初ツアーの1曲目で歌い話題となったモーニング娘。の『ザ☆ピ〜ス!』、自身が監督を務めたHKT48のドキュメンタリー映画の主題歌『Chain of love』と思い出深い曲を歌った後、21曲目からは指原が参加しないパートに突入する。



3月に卒業した冨吉明日香をゲストに、2期生で歌う『キレイゴトでもいいじゃないか?』『僕らのStand By Me』。6月に駒田京伽と岩花詩乃の2人が卒業を控えている2期生に、見せ場を作るところもメンバー思いの指原らしい。その後、自身が書き下ろしたHKT48の新公演曲『いま、月は満ちる』のサプライズ披露を挟んで、『誰より手を振ろう』で本編を締めた。



アンコール明け、秋元康からリクエストされたという美空ひばりの『川の流れのように』を歌い、HKT48のライブ鉄板曲『メロンジュース』『最高かよ』、自身最大の代表曲とも言えるAKB48の『恋するフォーチュンクッキー』を歌った後はいよいよコンサート最後の曲だ。



HKT48メンバーと歌う最後の曲に指原が選んだのはなんと『タンスのゲン』。



まだメジャーデビュー前の2013年2月にHKT48が起用されたCMの曲。CMと同じくタンスを使ったタンス・ダンスを披露した後、マイクをタンスの引き出しに収めた指原莉乃。「本当に本当に本当に幸せでした! 11年間ありがとうございました!」と語り、笑顔でステージを去っていった。

▽指原莉乃11年ありがとう!大感謝祭セットリスト

M1 ここにいたこと 指原

M2 早送りカレンダー ALL

M3 スキ!スキ!スキップ! ALL

M4 12秒 ALL

<MC>

M5 BINGO! 指原・5期生

M6 純情主義 岩花・運上・地頭江(BD:今田・坂ロ・指原・下野・田中菜・村重)

M7 大声ダイヤモンド 指原・荒巻・坂本愛・田中美・外薗・山内(3期生)今村・松岡は・村川(D2)・伊藤・石・渡部・馬場(D3)

M8 飛べないアゲハチョウ 指原・栗原・山下

<MC>

M9 君のことが好きだから 指原・4期生

M10 Choose me ! 指原・駒田

M11 ヘビーローテーション 指原

<MC>

M12 Beginner 指原・1期生・2期生

M13 胡桃とダイアローグ 指原・1期生・2期生

M14 週末Not yet 指原・石橋・上島・水上

M15 ウキウキWATCHING 指原・今村・村川

<MC>

M16 それでも好きだよ 指原・秋吉・伊藤・上野・岩花・地頭江・馬場・堺・坂本・清水・石・武田・月足・外薗・山内・市村・小川・川平・エ藤・栗山・後藤・坂本り・竹本・田中伊・長野・村上

M17 手をつなぎながら 指原・1期生

M18 ザ☆ピ~ス! 指原・神志那・駒田・坂ロ・田島・田中美・豊永・渡部・運上・渕上・荒巻・小田・栗原・松岡は・松本・宮崎・山下

<MC>

M19 ALIVE ALL(朝長・深川・森保・5期生除く) ゲスト:三四郎/冨吉明日香

M20 Chain of love ALL(朝長・深川・森保・5期生除く)

<MC>

M21 キレイゴトでもいいじゃないか? 2期生

M22 僕らのStand By Me 2期生

M23 いま、月は満ちる 指原

M24 誰より手を振ろう ALL

<ENCORE/VTR>

EN1 川の流れのように 指原

<MC>

EN2 メロンジュース ALL

EN3 最高かよ ALL

EN4 恋するフォーチュンクッキー ALL

<MC>

タンスのゲン ALL