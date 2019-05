THE ORAL CIGARETTESが9月14、15日に大阪・泉大津フェニックスで開催する野外ライブイベントの詳細が発表された。

1日目はバンド初の野外ワンマン、2日目は対バン形式でのライブが行われる本企画。タイトルは「PARASITE DEJAVU ~2DAYS OPEN AIR SHOW~」に決まり、メインビジュアルが公開された。さらに2日目にはSiMが出演することが決定。同日はオーラルとSiMを含む全8組がライブを行うこともアナウンスされた。

ファミリーマートでは6月3日23:59まで、1日券および2日通し券の先行予約を受け付けている。

山中拓也(Vo, G)コメント

第1弾発表はSiMです。

SiMは俺らにとって本当に大切な先輩です。東京で居場所を作れずに悩んでた僕たちに居場所をくれたのはSiMでした。偏見なんて関係なく僕らのことをしっかり見てくれました。人間の芯を大事にして筋をしっかり通してくれる大好きな先輩です。

この大事なタイミングでまたSiMと一緒に出来るのが本当に楽しみ。よろしくお願いします。

PARASITE DEJAVU ~2DAYS OPEN AIR SHOW~

DAY1 ONE MAN SHOW

2019年9月14日(土)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES

DAY2 OMNIBUS SHOW

2019年9月15日(日)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / SiM / and more