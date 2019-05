プライマル・スクリームのSGコレクション、ボビーのサイン入り限定アナログ盤が発売

プライマル・スクリームの35年におよぶキャリアを振り返るシングル・コレクション、『マキシマム・ロックンロール:ザ・シングルズ』の日本盤が6月5日にリリース。それに先駆け、バンドの中心人物であるボビー・ギレスピーの直筆サイン入り限定アナログ盤が急遽発売されることが決定した。



海外では5月24日にリリースされている今作だが、日本盤は独自豪華仕様となり、MITCH IKEDAによるバンドの貴重なアーカイブ・ライブ写真やオフショットなどをまとめたオリジナルの40ページにもおよぶフォトブックが同梱。さらにボーナス・トラック2曲を追加し、特製の三方背BOX仕様でリリースされるとのこと。







今回発表されたボビー・ギレスピーの直筆サイン入り限定アナログ盤は、Vol.1(2枚組)が5月28日より、Vol.2(2枚組)が6月4日よりソニー・ミュージックショップ限定で販売するという。オーダーが上限に達し次第終了となるため、早めの確保をおすすめしたい。





<リリース情報>







プライマル・スクリーム

『Maximum Rock n Roll: The Singles Volume 1』

ボビー・ギレスピー 直筆サイン入りアナログ盤

発売日:2019年5月28日(火)

価格¥4,660(税込み)

2枚組[EU輸入盤]【Sony Music Shop 限定】

https://www.sonymusicshop.jp/primals1/



『Maximum Rock n Roll: The Singles Volume 2』

ボビー・ギレスピー 直筆サイン入りアナログ盤

発売日:2019年6月4日(火)

価格¥4,660(税込み)

2枚組[EU輸入盤]【Sony Music Shop 限定】

https://www.sonymusicshop.jp/primals2/







プライマル・スクリーム

『マキシマム・ロックンロール:ザ・シングルス -ジャパン・デラックス・エディション-』

発売日:2019年6月5日(水)

SICP6124-5

2枚組特別価格¥4,500(+税)

※通常盤も同時発売:SICP6126-7 2枚組¥3,000(+税)



◯ジャパン・デラックス・エディションの独自豪華仕様

・バンドの貴重なアーカイブ・ライブ写真、オフショットなどをまとめたオリジナル40Pフォトブック同梱*

・特製三方背BOX仕様*

・日本盤のみボーナス・トラック2曲追加収録

・最新リマスター音源

・歌詞・対訳・解説

(*PHOTO: MITCH IKEDA)



=収録曲=

【CD1】 <デラックス・通常盤 共通>

1. ヴェロシティ・ガール

2. ジェントル・チューズデイ

3. インペリアル

4. アイヴィ・アイヴィ・アイヴィ

5. ローデッド

6. カム・トゥゲザー

7. ハイヤー・ザン・ザ・サン

8. ドント・ファイト・イット、フィール・イット

9. ムーヴィン・オン・アップ

10. ロックス

11. ジェイルバード

12. クライ・マイセルフ・ブラインド

13. コワルスキー

14. スター

15. バーニング・ウィール

16. スワスティカ・アイズ

17. キル・オール・ヒッピーズ



【CD2】<デラックス・通常盤 共通>

1. アクセラレーター

2. ミス・ルシファー

3. アウトバーン66

4. サム・ヴェルヴェット・モーニング~ビロードのような朝~(with Kate Moss)

5. カントリー・ガール

6. ドールズ(スウィート・ロックンロール)

7. サムタイムズ・アイ・フィール・ソー・ロンリー

8. キャント・ゴー・バック

9. アップ・タウン

10. 2013

11. イッツ・オールライト、イッツ・オーケー

12. グッバイ・ジョニー

13. ホエア・ザ・ライト・ゲッツ・イン(with Sky Ferreira)

14. ワン・ハンドレッド・パーセント・オア・ナッシング

bonus track for Japan only

15. マントラ・フォー・ア・ステイト・オブ・マインド

16. ゴールデン・ロープ(Lynchmob Remix)