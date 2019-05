Little Glee Monster 歌うパートは「オーディションで！」

Little Glee Monsterが、5月27日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、5月29日リリースのニューシングル「君に届くまで」について聞きました。とーやま校長:リリースおめでとうございます!(リスナーのメッセージから)リトグリ史上最高難度ということですが、どういうところが最高難度なんですか?MAYU:普通に聴くとすごく爽やかな曲なんですけど、実はメインが結構変わってたり、息継ぎをする場所がなかったり、常に誰かが歌っていて休憩する場所がなかったりするんです。去年出た「世界はあなたに笑いかけている」もすごく大変な1曲だったんですけど、今回はそれを超える曲になりました。“わからない難しさ”が詰まっていて、実は大変なんだよってことを伝えたいので、カラオケで早く歌ってほしいです(笑)。とーやま校長:みんなにも体感してほしいと。リトグリ:そうです(笑)。あしざわ教頭:パートは最初から決まっているんですか?リトグリ:決まってないんです。スタッフさんの前で、1人ずつオーディションをして決めています。あしざわ教頭:オーディション!とーやま校長:その場で他の皆さんも聴いているんですか?MAYU:聴かないようにしています。緊張しちゃうから。かれん:外で待っています。とーやま校長:作詞はいしわたり淳治先生で、作曲はいきものがかりの水野(良樹)先生ですよね。曲を聴いた瞬間に「これは頑張らないといけないな」っていうのがわかるんですか?かれん:まず歌ってみて、「あ、これめちゃめちゃ難しいやつだ」って思いました。メロディラインもすごく難しいし、自分のものにするまでにすごく時間がかかったので、レコーディングはすごく苦戦しました。とーやま校長:みんなで話し合いとかはされたんですか?芹奈:みんなで、「水野さ~~~ん!!」って(笑)。あしざわ教頭:「頼むよ~」って?とーやま校長:「なんでこんなに難しいの~!?」とか?芹奈:そうですね(笑)。MAYU:でも水野さんは、「リトグリだから歌えると思って作った」ってメッセージをくださったんです。そんな風にリトグリのことを思っていただけているのは、すごく嬉しいですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/