高橋一生のデビュー曲「きみに会いたい -Dance with you-」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「きみに会いたい -Dance with you-」は高橋が6月5日にリリースする1stシングルの表題曲。テレビ朝日系ドラマ「東京独身男子」の主題歌で、宮本浩次(エレファントカシマシ)が作詞、作曲、プロデュースを手がけた。高橋はMVで「きみに会いたい」と恋焦がれるあまりに苦悩する男を演じている。MVを手がけた富田兼次監督は「普段の爽やかで優しいイメージとは違う、ドキリとするような高橋一生さんの表情が見られてカットをかけずにこのまま続きを観てみたい…と思ってしまいました」とコメントしている。YouTubeにアップされたMVはショートバージョンとなっており、シングル初回限定盤にはディレクターズカット版「きみに会いたい -Dance with you- Music Video director's cut」を収めたDVDが付属する。

また主要配信サイトではMVの公開に合わせて楽曲の先行配信がスタートした。今作の情報を発信する公式Instagramアカウントのストーリーズ上では、カップリング曲「赤い薔薇」のサビ部分を本日5月28日18:00まで試聴できる。