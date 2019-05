星野源、チケット即完33万人動員の5大ドームツアー「POP VIRUS」映像作品化決定

2019年2月2日の京セラドーム大阪を皮切りに開催された星野源の5大ドームツアー”星野源 DOME TOUR 2019『POP VIRUS』”より、東京ドーム公演の模様を収録した映像作品 『DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME』が8月7日に発売されることが発表された。



前作のアルバムタイトルを掲げ、2月2日の京セラドーム大阪を皮切りに開催された自身初の5大ドームツアー”星野源 DOME TOUR 2019『POP VIRUS』”は全8公演のチケットが即日完売し、約33万人を動員するなど大成功を収めた。今作は同ツアーより、東京ドーム公演の模様を収録した映像作品となっており、最新アルバム『POP VIRUS』からの楽曲を中心に、NHK朝ドラ主題歌「アイデア」、大ヒット曲「SUN」、「恋」、「Family Song」、「ドラえもん」ほか、アンコールを含む全23曲を余すところなく収録、星野源ならではの音楽空間を作り上げたドーム公演の魅力を詰め込んだ見ごたえ十分な内容となっている。毎回購入者を楽しませる特典映像や収録内容の詳細は後日発表となっている。



なお、Blu-ray /DVD予約・購入者には先着で星野源「DOME TOUR"POP VIRUS"at TOKYO DOME」オリジナルクリアチケットホルダーが特典としてプレゼントされる。デザインなどは後日発表される。





<リリース情報>



星野 源

『DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME』



発売日:2019年8月7日(水)

Blu-ray初回限定盤(2Blu-ray+ブックレット)7200円+税

Blu-ray通常盤(2Blu-ray)6700円+税

DVD初回限定盤(2DVD+ブックレット)6500円+税

DVD通常盤(2DVD)6000円+税



〇収録内容

◇星野源 DOME TOUR 2019「POP VIRUS」東京ドーム公演 (2019年2月27日 & 2月28日)

全23曲(特典映像、収録時間などの詳細は後日発表)



■Blu-ray / DVD先着予約・購入特典

全国CDショップ、オンラインショップにて8月7日発売の星野源 Blu-ray/DVD 「DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME」を、ご予約・ご購入の方に、先着で星野源「DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME」オリジナルクリアチケットホルダーをプレゼント。(デザインは後日発表となります。)



※各店共通デザインとなります。

※特典は無くなり次第終了となります。

※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。





星野源 オフィシャルサイト:http://www.hoshinogen.com/