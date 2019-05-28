FAは27日、UEFAネーションズリーグ決勝ラウンドに臨む23名のイングランド代表メンバーとその背番号を発表した。
イングランドは6月6日にオランダと対戦し、6月9日に行われる決勝と3位決定戦で、ポルトガル対スイスの勝者または敗者と対戦する。
▼GK
＃1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
＃13 ジャック・バトランド（ストーク）
＃23 トム・ヒートン（バーンリー）
▼DF
＃2 カイル・ウォーカー（マンチェスター・C）
＃3 ダニー・ローズ（トッテナム）
＃5 ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）
＃6 ハリー・マグワイア（レスター）
＃12 ジョー・ゴメス（リヴァプール）
＃14 ベン・チルウェル（レスター）
＃15 マイケル・キーン（エヴァートン）
＃22 トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）
▼MF
＃4 エリック・ダイアー（トッテナム）
＃7 ジェシー・リンガード（マンチェスター・U）
＃8 ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）
＃16 デクラン・ライス（ウェストハム）
＃17 ファビアン・デルフ（マンチェスター・C）
＃18 ロス・バークリー（チェルシー）
＃20 デレ・アリ（トッテナム）
▼FW
＃9 ハリー・ケイン（トッテナム）
＃10 ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）
＃11 ジェイドン・サンチョ（ドルトムント）
＃19 マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・U）
＃21 カラム・ウィルソン（ボーンマス）