6月6日にオランダ代表と対戦するイングランド代表 [写真]＝Getty Images

　FAは27日、UEFAネーションズリーグ決勝ラウンドに臨む23名のイングランド代表メンバーとその背番号を発表した。

　イングランドは6月6日にオランダと対戦し、6月9日に行われる決勝と3位決定戦で、ポルトガル対スイスの勝者または敗者と対戦する。

▼GK
＃1　ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
＃13　ジャック・バトランド（ストーク）
＃23　トム・ヒートン（バーンリー）

▼DF
＃2　カイル・ウォーカー（マンチェスター・C）
＃3　ダニー・ローズ（トッテナム）
＃5　ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）
＃6　ハリー・マグワイア（レスター）
＃12　ジョー・ゴメス（リヴァプール）
＃14　ベン・チルウェル（レスター）
＃15　マイケル・キーン（エヴァートン）
＃22　トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）

▼MF
＃4　エリック・ダイアー（トッテナム）
＃7　ジェシー・リンガード（マンチェスター・U）
＃8　ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）
＃16　デクラン・ライス（ウェストハム）
＃17　ファビアン・デルフ（マンチェスター・C）
＃18　ロス・バークリー（チェルシー）
＃20　デレ・アリ（トッテナム）

▼FW
＃9　ハリー・ケイン（トッテナム）
＃10　ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）
＃11　ジェイドン・サンチョ（ドルトムント）
＃19　マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・U）
＃21　カラム・ウィルソン（ボーンマス）