シアトル・マリナーズの菊池雄星投手が5月30日(日本時間31日、午前11時10分開始予定)、本拠地でのロサンゼルス・エンゼルス戦に先発するとみられている。最注目は花巻東高(岩手)の後輩である大谷翔平投手との対戦だ。



一つの高校から生まれた2人のスターが海を渡って、メジャーリーグの舞台で対決する。今年からMLBに移籍した菊池は、ここまで12試合に登板(ショートスタート含む)し、3勝2敗、防御率3.82の成績。一方の大谷は、5月に靭帯再建手術(通称トミー・ジョン手術)から復帰して以降、17試合に出場し、打率.227、2本塁打、9打点の成績となっている。



NPB時代、菊池は埼玉西武ライオンズ、大谷は北海道日本ハムファイターズにそれぞれ所属。同一リーグにありながら、指名打者(DH)制のパ・リーグであることや、大谷が“二刀流選手”であることから、投手対打者での対決は2試合だった。今回は、日本時代の対戦を振り返る。









2013年3月30日(西武ドーム)



菊池雄星 5回1/3(115球)、被安打4、奪三振6、与四死球4、無失点(勝ち投手)

大谷翔平 2打数無安打、途中交代 対菊池(空三振、空三振)



2人が初めて対戦したのは、大谷のルーキーイヤーの開幕第2戦。大谷は前日の開幕戦で、高卒新人としては球団史上54年ぶりとなる開幕スタメンに抜擢され、マルチ安打を記録した。



2試合続けての「8番・右翼」で先発メンバーに名を連ねた大谷だったが、先輩の背中は大きかった。菊池は大谷を2打席連続で空振り三振に斬ってとり、プロの洗礼を浴びせた。菊池はこの日、6回途中無失点の好投で、チームにシーズン初勝利をもたらした。一方、大谷は、第3打席で代打を送られ、無念の途中交代となった。



2017年3月31日(札幌ドーム)



菊池雄星 7回(96球)、被安打4、奪三振4、与四死球2、失点1(勝ち投手)

大谷翔平 4打数2安打 対菊池(空三振、右二塁打、右安)



日本ハムの本拠地で迎えた開幕戦。菊池は2年連続となる開幕投手に抜擢された。一方、日本ラストイヤーとなる大谷は「3番・DH」で先発出場。第1打席は、菊池が得意のスライダーで空振り三振に抑え、前回の対戦から3打席連続三振と先輩の意地を見せる。しかし、続く第2打席は、大谷が2死一塁の場面から、ストレートを弾き返して、ライトへの二塁打を放ち、菊池から自身初安打をもぎ取った。6回の第3打席でも速球を捉えてライトへの安打を放っている。



この試合では、菊池は7回1失点で開幕勝利投手。大谷も4打数2安打の活躍で、主軸としての役割を果たした。









【動画】大谷翔平と菊池雄星が米国で再会

エンゼルス公式ツイッターより



From Hanamaki Higashi High School to the big leagues. Shohei Ohtani and Yusei Kikuchi meet up pregame.



花巻東高等学校

