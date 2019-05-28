天野明原作による舞台「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE-vs VARIA partI-」の、新たなキービジュアルが公開された。

6月14日から23日まで東京・シアター1010、6月27日から30日まで大阪・リビエールホールにて上演される本公演。新ビジュアルには、ニーコ扮するリボーン、竹中凌平扮するツナたちと、林田航平扮するボンゴレ9代目ボスの息子・XANXUS率いるヴァリアーが対峙する姿が描かれた。

「家庭教師ヒットマンREBORN!」theSTAGE-vs VARIA partI-

東京公演

日程：2019年6月14日（金）～23日（日）

会場：シアター1010

大阪公演

日程：2019年6月27日（木）～30日（土）

会場：リビエールホール（柏原市民文化会館）

スタッフ

原作：天野明「家庭教師ヒットマンREBORN!」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

演出・脚本：丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）

キャスト

リボーン：ニーコ

沢田綱吉：竹中凌平



獄寺隼人：原嶋元久

山本武：山本涼介

笹川了平：上杉輝

ランボ：KIMERU

雲雀恭弥：岸本勇太



XANXUS：林田航平

S・スクアーロ：高崎俊吾

ルッスーリア：高木勝也

ベルフェゴール：大海将一郎

レヴィ・ア・タン：八巻貴紀

マーモン：甲斐千尋

ゴーラ・モスカ：横田遼



ディーノ：山田ジェームス武

コロネロ：深澤大河



沢田家光：河合龍之介

バジル：前田大翔

山本剛：石田佳央

笹川京子：伊藤優衣

三浦ハル：本西彩希帆 ほか



※高崎俊吾の高ははしご高、崎は立つ崎が正式表記。

(c)天野明／集英社 (c)『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE製作委員会