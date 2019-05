菅田将暉、7月にリリースする2ndアルバム『LOVE』の詳細を発表

5月14日にリリースしたシングル「まちがいさがし」が各配信ストアにて1位を席巻し、デイリーチャート32冠を達成するなど、アーティストとしても大きな注目を集めている菅田将暉。そんな彼の約1年4ヶ月ぶりとなるニューアルバム『LOVE』の収録曲とアートワークが公開となった。



アルバムには、既にリリースされたシングル「ロングホープ・フィリア」「まちがいさがし」を含む全11曲を収録。あいみょん、秋田ひろむ(amazarashi)、石崎ひゅーい、柴田隆浩(忘れらんねえよ)、志磨遼平(ドレスコーズ)、米津玄師といった菅田将暉がリスペクトを寄せる豪華アーティストからの提供楽曲も網羅されるほか、菅田自ら手がけた楽曲も多数収められる。また、完全生産限定盤にはその制作風景を収めた64ページにおよぶ豪華大判フォトブックも付属されるとのこと。



アーティスト写真および初回生産限定盤・通常盤のジャケットアートワークの撮影は、自身がプライベートでも親交の深い俳優・太賀が担当。撮影・アートワークディレクションも2人で行った渾身の作品となっている。



菅田は今作『LOVE』を引っさげ、8月24日より全国東名阪福4か所5公演のZeppツアー「菅田将暉LIVE TOUR 2019 ”LOVE”」を開催。本日5月28日から、TOP COAT LAND先行を皮切りに順次各プレイガイドにてチケット予約受付がスタートする。





<リリース情報>







菅田将暉

『LOVE』

発売日:2019年7月10日(水)



◆完全生産限定盤

【内容物】CD+大判フォトブック

≪ブックレット内容≫ アルバムの制作風景を収めた64Pに及ぶ豪華フォトブック

【品番】ESCL-5248-9

【価格】¥5,000(tax out)







◆初回生産限定盤

【内容物】CD+DVD

【品番】ESCL-5250-1

【価格】¥3,611(tax out)







◆通常盤

【内容物】CDのみ

【品番】ESCL-5252

【価格】¥2,963(tax out)



=収録曲=

01 「まちがいさがし」

作詞・作曲・プロデュース:米津玄師

≪カンテレ・CX系 火9ドラマ『パーフェクトワールド』主題歌≫

02 「クローバー」

作詞・作曲:石崎ひゅーい

03 「ロングホープ・フィリア」

作詞・作曲:秋田ひろむ(amazarashi)

≪映画「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE -2人の英雄-」主題歌≫

04 「7.1oz」

作詞:菅田将暉、柴田隆浩(忘れらんねえよ) 作曲:柴田隆浩(忘れらんねえよ)

05 「ドラス」

作詞・作曲:菅田将暉

06 「つもる話」

作詞・作曲:菅田将暉

07 「キスだけで feat. あいみょん」

作詞・作曲:あいみょん

08 「りびんぐでっど」

作詞・作曲:志磨遼平(ドレスコーズ)

09 「TONE BENDER LOVE」

作詞・作曲:菅田将暉、KNEEKIDS

10 「あいつとその子」

作詞・作曲:菅田将暉

11 「ベイビィ」

作詞:菅田将暉 作曲:永嶋柊吾