NegiccoのMeguのポスターを写真家・川島小鳥が撮り下ろし【画像解禁】

NegiccoのMeguが、タワーレコードのアナログ専門店「TOWER VINYL SHINJUKU」のキャンペーン・ポスター企画「NO VINYL, NO LIFE.」に登場する。



「TOWER VINYL SHINJUKU」(タワーレコード新宿店10F)のオープンを記念して実施されている「TOWER VINYL アナログ化プロジェクト」。タワーレコードが過去の名盤、貴重盤をアナログ化してリリースするこの企画にて、Negiccoのオリジナル・フル・アルバム「Melody Palette」が初アナログ化、28日(火)に先行発売される。今回のポスター企画はそれを受けてのもの。



撮影は写真家の川島小鳥が務め、DJ Meguとしても活動するNegiccoのMegu が「Melody Palette」のアナログ盤を持ち登場する。



「NO VINYL, NO LIFE.」キャンペーン・ポスターは、これまで大滝詠一、奥田民生、SOLEIL、The Birthday、細野晴臣、EGO-WRAPPIN’、キャロル&チューズデイが起用されており、それに続く出演となる。





▽「TOWER VINYL アナログ化プロジェクト」Negicco アナログ盤 リリース

2011年のアナログ盤7インチEP「圧倒的なスタイル/ガッター!ガッター!ガッター!」のリリースより、これまで連続してアナログ盤をリリースしてきたNegiccoだが、T-Palette Records初期作品で、CDのみだった作品もあり、ファンからもアナログ盤を求める声が多く寄せられてきた。今回、それらCDのみだった作品の中から下記タイトルの初アナログ化リリースが決まった。



1)『Melody Palette』<完全生産限定盤・再発・カラーヴァイナル仕様>

5月28日(火)「TOWER VINYL」先行発売

2)『愛のタワー・オブ・ラブ』初7インチリリース

7月2日(火)発売 <完全生産限定盤>

3)『あなたと Pop With You!』初7インチリリース

8月6日(火)発売 <完全生産限定盤>

4)『恋の EXPRESS TRAIN』初7インチリリース

今秋発売予定 <完全生産限定盤>

5)『GET IT ON!』初リリース

今秋発売予定 <完全生産限定盤>

6)『Negicco 2003~2012 -BEST-』初LP2枚組

今冬発売予定 <完全生産限定盤>