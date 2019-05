マンウィズ、話題の窪田正孝主演月9ドラマの主題歌「Remember Me」MVを世界一斉公開

MAN WITH A MISSIONが、話題の月9ドラマ主題歌である新曲「Remember Me」のミュージックビデオを公開した。



現在初のアリーナツアー中で、先日初の横浜アリーナ2daysのソールドアウト公演を行ったMAN WITH A MISSION。フジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~」の主題歌でもあり、6月5日発売の待望のニューシングル「Remember Me」のミュージックビデオが本日5月27日に世界一斉公開となった。





さらに、現在行なっているツアーに加え、6月12日にはイギリス100 Clubでの単独公演、6月14日はイギリス最大級のロックフェスDownload Festivalなど精力的に国内外で活動を続けていく。





<リリース情報>



MAN WITH A MISSION

『Remember Me』

発売日:2019年6月5日(水)

[初回生産限定盤] CD+DVD 1800円+税

[通常盤] CD 1200円+税

*全形態初回生産分のみプレイパス対応

*全形態初回生産分のみ「Remember Me TOUR 2019」チケット先行予約フライヤー封入

申込受付期間:2019年6月5日(水)12:00~7月7日(日)23:59



【収録内容】

■CD (2形態共通収録)

1. Remember Me (フジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~」主題歌)

2. Left Alive (スクウェア・エニックス ゲームソフト『LEFT ALIVE』CMソング)

3. スターライト・シンドローム

4. FLY AGAIN 2019 (スーパーラグビーサンウルブズ 2019シーズン公式テーマソング)



■Special Mission (初回生産限定盤のみ収録)

ジャン・ケン・ジョニーのお宅訪問 ディレクターズカット版





<ツアー情報>



MAN WITH A MISSION presents

Chasing the Horizon World Tour 2018/2019 ~JAPAN Extra Shows~



2019年6月3日(月)愛知・ポートメッセなごや (名古屋市国際展示場) 【OPEN 17:30 / START 19:00】

2019年6月8日(土)愛媛・愛媛県武道館 【OPEN 16:00 / START 17:00】

2019年6月24日(月)大阪・Zepp Osaka Bayside 【OPEN 18:00 / START 19:00】

2019年6月26日(水)大阪・Zepp Osaka Bayside 【OPEN 18:00 / START 19:00】

2019年6月29日(土)福島・南相馬 BACK BEAT 【OPEN 17:30 / START 18:00】



MAN WITH A MISSION presents Remember Me TOUR 2019



2019年10月27日(日)北海道・苫小牧ELLCUBE 【OPEN 17:30 / START 18:00】

2019年10月29日(火)北海道・Zepp Sapporo 【OPEN 18:00 / START 19:00】

2019年10月31日(木)秋田・Club SWINDLE 【OPEN 18:00 / START 18:30】

2019年11月3日(日)宮崎・MIYAZAKI WEATHERKING 【OPEN 17:30 / START 18:00】

2019年11月5日(火)鹿児島・CAPARVOホール 【OPEN 18:00 / START 18:30】

2019年11月7日(木)長崎・長崎DRUM Be-7 【OPEN 18:00 / START 18:30】

2019年11月11日(月)茨城・mito LIGHT HOUSE 【OPEN 18:00 / START 18:30】

2019年11月13日(水)滋賀・U☆STONE 【OPEN 18:00 / START 18:30】

2019年11月15日(金)富山・クロスランドおやべ 【OPEN 18:00 / START 19:00】

2019年11月18日(月)兵庫・MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 【OPEN 18:00 / START 18:30】

2019年11月20日(水)京都・KBSホール 【OPEN 18:00 / START 19:00】

2019年11月24日(日)香川・高松festhalle 【OPEN 17:30 / START 18:00】

2019年11月26日(火)山口・周南RISING HALL 【OPEN 18:00 / START 18:30】

2019年12月3日(火)東京・豊洲PIT 【OPEN 18:00 / START 19:00】



