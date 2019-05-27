マンウィズ、話題の窪田正孝主演月9ドラマの主題歌「Remember Me」MVを世界一斉公開

MAN WITH A MISSIONが、話題の月9ドラマ主題歌である新曲「Remember Me」のミュージックビデオを公開した。
現在初のアリーナツアー中で、先日初の横浜アリーナ2daysのソールドアウト公演を行ったMAN WITH A MISSION。フジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス～放射線科の診断レポート～」の主題歌でもあり、6月5日発売の待望のニューシングル「Remember Me」のミュージックビデオが本日5月27日に世界一斉公開となった。
さらに、現在行なっているツアーに加え、6月12日にはイギリス100 Clubでの単独公演、6月14日はイギリス最大級のロックフェスDownload Festivalなど精力的に国内外で活動を続けていく。
＜リリース情報＞
MAN WITH A MISSION
『Remember Me』
発売日：2019年6月5日（水）
[初回生産限定盤] CD+DVD 1800円＋税
[通常盤] CD 1200円＋税
＊全形態初回生産分のみプレイパス対応
＊全形態初回生産分のみ「Remember Me TOUR 2019」チケット先行予約フライヤー封入
申込受付期間：2019年6月5日（水）12：00～7月7日（日）23：59
【収録内容】
■CD （2形態共通収録）
1. Remember Me （フジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス～放射線科の診断レポート～」主題歌）
2. Left Alive （スクウェア・エニックス ゲームソフト『LEFT ALIVE』CMソング）
3. スターライト・シンドローム
4. FLY AGAIN 2019 （スーパーラグビーサンウルブズ 2019シーズン公式テーマソング）
■Special Mission （初回生産限定盤のみ収録）
ジャン・ケン・ジョニーのお宅訪問 ディレクターズカット版
＜ツアー情報＞
MAN WITH A MISSION presents
Chasing the Horizon World Tour 2018/2019 ～JAPAN Extra Shows～
2019年6月3日（月）愛知・ポートメッセなごや （名古屋市国際展示場） 【OPEN 17:30 / START 19:00】
2019年6月8日（土）愛媛・愛媛県武道館 【OPEN 16:00 / START 17:00】
2019年6月24日（月）大阪・Zepp Osaka Bayside 【OPEN 18:00 / START 19:00】
2019年6月26日（水）大阪・Zepp Osaka Bayside 【OPEN 18:00 / START 19:00】
2019年6月29日（土）福島・南相馬 BACK BEAT 【OPEN 17:30 / START 18:00】
MAN WITH A MISSION presents Remember Me TOUR 2019
2019年10月27日（日）北海道・苫小牧ELLCUBE 【OPEN 17:30 / START 18:00】
2019年10月29日（火）北海道・Zepp Sapporo 【OPEN 18:00 / START 19:00】
2019年10月31日（木）秋田・Club SWINDLE 【OPEN 18:00 / START 18:30】
2019年11月3日（日）宮崎・MIYAZAKI WEATHERKING 【OPEN 17:30 / START 18:00】
2019年11月5日（火）鹿児島・CAPARVOホール 【OPEN 18:00 / START 18:30】
2019年11月7日（木）長崎・長崎DRUM Be-7 【OPEN 18:00 / START 18:30】
2019年11月11日（月）茨城・mito LIGHT HOUSE 【OPEN 18:00 / START 18:30】
2019年11月13日（水）滋賀・U☆STONE 【OPEN 18:00 / START 18:30】
2019年11月15日（金）富山・クロスランドおやべ 【OPEN 18:00 / START 19:00】
2019年11月18日（月）兵庫・MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 【OPEN 18:00 / START 18:30】
2019年11月20日（水）京都・KBSホール 【OPEN 18:00 / START 19:00】
2019年11月24日（日）香川・高松festhalle 【OPEN 17:30 / START 18:00】
2019年11月26日（火）山口・周南RISING HALL 【OPEN 18:00 / START 18:30】
2019年12月3日（火）東京・豊洲PIT 【OPEN 18:00 / START 19:00】
■MAN WITH A MISSIONオフィシャルHP
http://www.mwamjapan.info/
MAN WITH A MISSIONが、話題の月9ドラマ主題歌である新曲「Remember Me」のミュージックビデオを公開した。
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