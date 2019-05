アルファロメオとイタリア料理のコラボレーション

アルファロメオのブランディング活動の一環として、食のオピニオンリーダーたちのアンテナを刺激する料理雑誌『料理通信』とのコラボレーション企画「Art of Taste」がスタートした。



「Art of Taste」とは伝統と先進、デザイン性と独創性、そして情熱の走り。そのすべてで人々の五感を揺さぶるアルファロメオの美学を、食をモチーフに味わうプロジェクトである。



その第1弾では、抽選で1名様にアルファロメオの109回目の誕生日となる2019年6月24日(月)に世界で1つだけのバースデーケーキを、藤田シェフとFCAジャパン代表者が自宅などに直接届けるプレゼントキャンペーンを実施。 ケーキを手がけるのは、伝統を受け継ぎながらも、新たなイタリア菓子を創造し続ける『ラトリエ モトゾー』の藤田統三シェフ。味わいだけでなくデザイン性や先進性など、多彩な魅力で人々を歓喜させる藤田シェフのオリジナルケーキを堪能できる。



【概要】アルファロメオ109周年『Art of Taste』 バースデーケーキプレゼント 応募期間: 2019年5月24日(金)- 6月9日(日)プレゼント:抽選で1名様に、藤田統三シェフが手がけるアルファロメオのバースデーケーキを、6月24日(金)に自宅などにお届け。 本キャンペーンのご応募・詳細は下記特設サイトへ。

https://www.alfaromeo-jp.com/info/campaign/2019/art-of-taste/