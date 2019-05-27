田村由美原作によるアニメ「7SEEDS」の本PVが公開された。

6月28日よりNETFLIXにて全世界独占配信される同作。新たに公開されたPVでは、変わり果てた未来の世界に直面したナツらキャラクターの姿が切り取られている。また本PVにてキャスト陣によるキャラクターボイスも初公開された。

アニメ「7SEEDS」

2019年6月28日（金）よりNetflixにて全世界独占配信

スタッフ

監督：高橋幸雄

助監督：相浦和也

シリーズ構成：待田堂子

脚本：待田堂子、森田繁、朱白あおい

キャラクターデザイン：佐藤陽子

音楽：未知瑠

アニメーション制作：GONZO

キャスト

岩清水ナツ：東山奈央

青田嵐：福山潤

麻井蝉丸：小西克幸

早乙女牡丹：沢海陽子

天道まつり：阿澄佳奈

守宮ちまき：石田彰

草刈螢：悠木碧

百舌：井上和彦

末黒野花：日笠陽子

雪間ハル：野島裕史

角又万作：置鮎龍太郎

新草ひばり：喜多村英梨

鯛網ちさ：能登麻美子

野火桃太郎：広橋涼

甘茶藤子：伊藤静

柳踏青：江川央生

猪垣蘭：浅野まゆみ

稲架秋ヲ：三宅健太

鹿野くるみ：加隈亜衣

荻原流星：石川界人

梨本茜：小松未可子

八巻朔也：阪口大助

刈田葉月：星野貴紀

十六夜良夜：津田健次郎

新巻鷹弘：佐々木望

鮫島吹雪：野島健児

神楽坂美鶴：桑島法子

安居：小野賢章

涼：櫻井孝宏

小瑠璃：千菅春香

あゆ：嶋村侑

鷭：寺島拓篤

源五郎：佐藤拓也

虹子：皆川純子

卯浪：菅原正志

貴士：速水奨

茨木真亜久：興津和幸

神酒マリア：寿美菜子

※麻井蝉丸の蝉は旧字が正式表記。

(c)2019 田村由美・小学館/7SEEDS Project