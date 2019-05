OH MY GIRL、7月発売の日本2ndアルバムジャケ写真公開

韓国のテレビ歌番組3番組で3日連続で1位を獲得したOH MY GIRLの「五番目の季節」の日本語verがリード曲として収録される7月3日発売の「OH MY GIRL JAPAN 2nd ALBUM」のジャケット写真が公開された。



初回生産限定盤A、通常盤には8曲が収録される。初の日本オリジナル曲「抱きしめるの」と「Touch My Heart」の2曲に加え、OH MY GIRL JAPAN OFFICIAL FANCLUBで行われた投票結果に基づいて選ばれた「A-ing」「一歩二歩」、人気曲「Twilight」「Sixteen」と、韓国最新楽曲「五番目の季節」の日本語ver.が収録される。8曲目には「五番目の季節」のオリジナルver.も収録。初回生産限定盤Bには上記8曲にプラスして上記4曲の韓国にてリリースされたオリジナルver.も収録される。



さらに初回生産限定盤A、Bに収録される特典映像も発表。初回生産限定盤Aには、OH MY GIRL 日本デビュー記念 1st LIVE TOUR 2019 ファイナル東京公演ノーカット版 (約120分)。初回生産限定盤Bには、「五番目の季節 Japanese ver.」「A-ing」「五番目の季節」のMusic Video3本。さらに、「五番目の季節 Japanese ver. Music Video」、「OH MY GIRL JAPAN DEBUT ALBUM CDジャケット撮影」、「日本デビュー記念 1st LIVE TOUR 2019 ファイナル東京公演」の3本のMaking Movieが収録される豪華盤となっている。「五番目の季節 Japanese ver. Music Video」が5月27日22時よりO.A.されるM-ON!「サキドリ!」にてイチ早く公開される事も決定した。



10月24日には大阪 Zepp Osaka Bayside、10月25日には福岡 Zepp Fukuoka、10月27日には東京 Zepp Tokyoにて、初のZepp LIVE TOURの開催も決定。6月2日までチケットプレイガイド先行を実施している。





<番組情報>



M-ON!「サキドリ!」

初回放送:毎週月曜日~金曜日22:00~22:15 O.A. / リピート:毎週月曜日~金曜日6:00~6:15 O.A.

http://www.m-on.jp/program/detail/sakidori/



<リリース情報>



OH MY GIRL

『OH MY GIRL JAPAN 2nd ALBUM』

2019年7月3日(水)発売







【初回生産限定盤A】3960円(税込)

=収録曲=

1. 五番目の季節 Japanese ver.

2. A-ing Japanese ver. feat. ハシシ from 電波少女

3. 一歩二歩 Japanese ver.

4. Twilight Japanese ver.

5. Sixteen Japanese ver.

6. Touch My Heart

7. 抱きしめるの

8. 五番目の季節 (SSFWL)

=特典DVD= (合計約120分)

OH MY GIRL 日本デビュー記念 1st LIVE TOUR 2019 ファイナル東京公演ノーカット版 (約120分)

※7名のメンバーのうちの1名の名前が記載されている「お名前入り個別サイン会参加券付フォトカード」、

もしくは「個別撮影会参加券付フォトカード」1枚ランダム封入(14種類、ハズレなし!)







【初回生産限定盤B】3960円(税込)

=収録曲=

1. 五番目の季節 Japanese ver.

2. A-ing Japanese ver. feat. ハシシ from 電波少女

3. 一歩二歩 Japanese ver.

4. Twilight Japanese ver.

5. Sixteen Japanese ver.

6. Touch My Heart

7. 抱きしめるの

8. 五番目の季節 (SSFWL)

9. A-ing feat. SKULL & HAHA

10. 一歩二歩

11. Twilight

12. Sixteen

=特典DVD= (合計約75分)

1. 五番目の季節 Japanese ver. Music Video (約4分)

2. 五番目の季節 Music Vieo (約4分)

3. A-ing feat. SKULL & HAHA Music Video (約3分30秒)

4. 五番目の季節 Japanese ver. Music Video Making Movie (約20分)

5. OH MY GIRL JAPAN DEBUT ALBUM CDジャケット撮影 Making Movie (約20分)

6. OH MY GIRL 日本デビュー記念 1st LIVE TOUR 2019 ファイナル東京公演 Making Movie (約20分)

※7名のメンバーのうちの1名の名前が記載されている「お名前入り個別サイン会参加券付フォトカード」、

もしくは「個別撮影会参加券付フォトカード」1枚ランダム封入(14種類、ハズレなし!)







【通常盤】1980円(税込)

=収録曲=

1. 五番目の季節 Japanese ver.

2. A-ing Japanese ver. feat. ハシシ from 電波少女

3. 一歩二歩 Japanese ver.

4. Twilight Japanese ver.

5. Sixteen Japanese ver.

6. Touch My Heart

7. 抱きしめるの

8. 五番目の季節 (SSFWL)



OH MY GIRL JAPAN OFFICIAL FANCLUB ”MIRACLE JAPAN” https://ohmygirljapan.jp