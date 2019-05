尾田栄一郎さんの人気マンガが原作のアニメ「ONE PIECE(ワンピース)の公式グッズショップ「ONE PIECE 麦わらストア」の新店舗が6月13日、東京・渋谷のMAGNET by SHIBUYA109にオープンすることが27日、分かった。

新店舗では「『VIVRE CARD~ONE PIECE図鑑~』つながる表紙イラスト プレミアムカラーアート額装版」(4万8000円、税抜き・以下同)が先行販売されるほか、限定商品として「『ONE PIECE』フェイスタオル The childhood of the straw hat crew[麦わらストア渋谷本店限定Ver.]」(1500円)が販売される。

新店舗をオープンを記念して、麦わらの一味が描かれたビジュアルも公開された。