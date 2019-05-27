IZ*ONE、ラテンのリズム感じる音源にのせて12名が魅惑の視線を投げかけるティザー公開

6月26日に発売するIZ*ONEの日本2ndシングル『Buenos Aires』のティザー映像が公開された。



IZ*ONEは、韓国のオーディション番組『PRODUCE101』と、日本のAKB48グループがコラボレートしたオーディション番組『PRODUCE48』の中で生まれた日本人3名、韓国人9名の全12人のメンバーで構成されたアイドルグループ。5月3日に武道館で行われた自身初の日本ファンミーティングで発表され、タイトルのインパクトの大きさから楽曲への期待が寄せられているIZ*ONEの日本2ndシングル『Buenos Aires』。今回公開されたのは、ラテンのリズム感じる音源にのせてIZ*ONEメンバー12名が魅惑的な視線を投げかけてくるイメージ映像。圧倒的美貌と食虫植物の対比により、これまでの可憐なイメージの中に秘められていた鋭利な強さが印象に残る。メンバーそれぞれが異なるシチュエーションで妖艶な佇まいを見せており、ミュージックビデオの全貌公開が非常に待ち遠しく感じられる内容となっている。







また、8月から9月には2ndシングル「Buenos Aires」購入者を対象としたイベントも発表されている。





＜リリース情報＞



IZ*ONE

『Buenos Aires』

発売日：2019年6月26日（水）



【通常盤】

◆Type A（CD＋DVD）

価格：1600円＋税



[CD]

1. Buenos Aires

2. Tomorrow

3. Target

4. Buenos Aires （Instrumental）

5. Tomorrow （Instrumental）

6. Target （Instrumental）



[DVD]

・Buenos Aires Music Video

・Target Music Video





◆Type B（CD＋DVD）

価格：1600円＋税



[CD]

1. Buenos Aires

2. Tomorrow

3. 年下Boyfriend

4. Buenos Aires （Instrumental）

5. Tomorrow （Instrumental）

6. 年下Boyfriend （Instrumental）



[DVD]

・Buenos Aires Music Video

・年下Boyfriend Music Video



《通常盤Type A / Type B共通 初回プレス分限定封入特典》

・生写真1枚（全12種類の中からランダム封入）

・「グループハイタッチ会」「ユニットハイタッチ会」「全員ハイタッチ会購入者特典」「全員サイン会」応募シート

（詳細は、後日発表いたします。）



日程・会場

2019年8月10日（土）関東会場：千葉県千葉市 幕張メッセ

2019年8月11日（日）関東会場：千葉県千葉市 幕張メッセ

2019年8月24日（土）東海会場：愛知県名古屋市 ポートメッセなごや

2019年9月23日（月・祝）関西会場：大阪府大阪市 大阪南港ATCホール



【WIZ*ONE盤】

※IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SHOP限定商品

◆WIZ*ONE盤（CDのみ）

※「個別ハイタッチ会」「個別メッセージカードお渡し会」対象商品



価格：1000円＋税

[CD]※WIZ*ONE盤全て共通

1. Buenos Aires

2. Tomorrow

3. Human Love

4. Buenos Aires （Instrumental）

5. Tomorrow （Instrumental）

6. Human Love （Instrumental）

＜外付け特典＞

生写真1枚（全12種類の中からランダム）



◆メンバーソロジャケット盤（CDのみ）

※「個別ハイタッチ会」「個別メッセージカードお渡し会」「個別サイン会」対象外商品

価格：1000円＋税

キム・ミンジュver.

宮脇咲良 ver.

チャン・ウォニョンver.

イ・チェヨン ver.

チョ・ユリ ver.

クォン・ウンビver.

矢吹奈子 ver.

アン・ユジン ver.

キム・チェウォンver.

本田仁美 ver.

カン・ヘウォンver.

チェ・イェナ ver.



＜外付け特典＞

生写真1枚（ソロジャケットと同じメンバーの生写真）

※メンバーソロジャケット盤には「個別ハイタッチ会」「個別メッセージカードお渡し会」「個別サイン会」のイベント特典はございませんので、あらかじめご了承ください。



◆CD-BOX盤（13CD）

（WIZ*ONE盤13枚セット商品）

価格：13000円＋税

三方背CD-BOX付

※「個別サイン会」対象商品



※生写真は「通常盤」「WIZ*ONE盤」「WIZ*ONE盤（メンバーソロジャケットver）」で絵柄が違います。

※「WIZ*ONE盤CD-BOX」の生写真は「WIZ*ONE盤」と絵柄が共通になります。



■IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SITE

https://www.izone-official.com/