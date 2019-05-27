チリサッカー連盟は26日、6月14日から7月7日にかけて開催されるコパ・アメリカ2019に臨むチリ代表メンバーを発表した。
チリはグループCに所属し、6月17日（日本時間18日）に日本代表、同21日（日本時間22日）にエクアドル代表、同24日（日本代表25日）にウルグアイ代表と対戦する。
発表されたメンバー23名は以下の通り。
チャルレス・アランギス（レヴァークーゼン／ドイツ）
ガブリエル・アリアス（ラシン・クラブ／アルゼンチン）
ジャン・ボーセジュール（CFウニベルシダ・デ・チレ）
ニコラス・カスティージョ（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ブライアン・コルテス（コロコロ）
パウロ・ディアス（アル・アハリ・ジッダ／サウジアラビア）
ジュニオール・フェルナンデス（アランヤスポル／トルコ）
ホセ・ペドロ・フエンサリーダ（ウニベルシダ・カトリカ）
パブロ・エルナンデス（インディペンディエンテ／アルゼンチン）
マウリシオ・イスラ（フェネルバフチェ／トルコ）
ゴンサロ・ハラ（エストゥディアンテス／アルゼンチン）
イゴール・リチノフスキー（クルス・アスル／メキシコ）
ギジェルモ・マリパン（アラベス／スペイン）
ガリー・メデル（ベシクタシュ／トルコ）
オスカル・オパソ（コロコロ）
エステバン・パベス（コロコロ）
エリック・プルガル（ボローニャ／イタリア）
アンジェロ・サガル（パチューカ／メキシコ）
アレクシス・サンチェス（マンチェスター・U／イングランド）
イェルコ・ウーラ（ウアチパト）
ディエゴ・バルデス（モレリア／メキシコ）
エドゥアルド・バルガス（ティグレス／メキシコ）
アルトゥーロ・ビダル（バルセロナ／スペイン）