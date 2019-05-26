明治安田生命J1リーグ第13節が25日から26日にかけて各地で行われた。
公式戦9連敗中のヴィッセル神戸は湘南ベルマーレとホームで対戦。ウェリントン、ダビド・ビジャらがゴールを記録し、4ー1で勝利。連敗をストップした。
川崎フロンターレは大分トリニータのホームに乗り込んだ。マギーニョのゴールが決勝点となり、川崎が上位対決を制した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第13節
北海道コンサドーレ札幌 0ー0 ガンバ大阪
清水エスパルス 4ー3 ベガルタ仙台
セレッソ大阪 1ー0 FC東京
横浜F・マリノス 4ー0 ジュビロ磐田
浦和レッズ 0ー4 サンフレッチェ広島
サガン鳥栖 1ー0 鹿島アントラーズ
名古屋グランパス 0ー1 松本山雅FC
ヴィッセル神戸 4ー1 湘南ベルマーレ
大分トリニータ 0ー1 川崎フロンターレ
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点30／得失点差＋12）
2位 川崎（勝ち点26／得失点差＋12）
3位 名古屋（勝ち点24／得失点差＋12）
4位 大分（勝ち点24／得失点差＋7）
5位 横浜FM（勝ち点24／得失点差＋6）
6位 鹿島（勝ち点23／得失点差＋9）
7位 広島（勝ち点20／得失点差＋7）
8位 札幌（勝ち点20／得失点差0）
9位 C大阪（勝ち点17／得失点差＋2）
10位 湘南（勝ち点17／得失点差－2）
11位 浦和（勝ち点17／得失点差－7）
12位 松本（勝ち点15／得失点差－9）
13位 神戸（勝ち点13／得失点差－4）
14位 鳥栖（勝ち点13／得失点差－11）
15位 磐田（勝ち点12／得失点差－5）
16位 G大阪（勝ち点12／得失点差－6）
17位 清水（勝ち点12／得失点差－14）
18位 仙台（勝ち点10／得失点差－9）
■J1第14節対戦カード（31日、6月1日）
▼31日
19：00 湘南 vs 横浜FM
▼6月1日
14：00 札幌 vs 広島
14：00 仙台 vs 名古屋
14：00 FC東京 vs 大分
15：00 磐田 vs 神戸
16：00 鳥栖 vs C大阪
18：00 松本 vs 清水
19：00 川崎 vs 浦和
19：00 G大阪 vs 鹿島