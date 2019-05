新刊コミックス情報をお伝えする「今週の新刊」。5月27日~6月1日に発売される主なコミックスは約190タイトル。女優の小芝風花さん主演の実写ドラマも話題となった「トクサツガガガ」16巻、男性声優によるラップバトルプロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(ヒプマイ)のコミカライズ「ヒプノシスマイク -Before The Battle- The Dirty Dawg」1巻、実写映画化、アニメ化されている「あさひなぐ」30巻、劇場版アニメが1月に公開された「メイドインアビス」8巻が登場する。

5月27日は、テレビアニメが放送中の「八十亀ちゃんかんさつにっき」6巻、テレビアニメ化されることが発表された「恋する小惑星」2巻、酒好きアラサー女子を描いたコメディー「のみじょし」6巻、テレビアニメ化された「この美術部には問題がある!」11巻、「にゃんこデイズ」4巻、「青春×機関銃」16巻、みなもと太郎さんの長寿作「風雲児たち 幕末編」32巻などが発売される。

28日は、植田まさしさんの人気4コマ「かりあげクン」63巻、「鈴木先生」などで知られる武富健治さんの新作「古代戦士ハニワット」2巻などが登場。29日は、アニメ化された「中卒労働者から始める高校生活」12巻などが出る。

30日は、「トクサツガガガ」16巻、「ヒプノシスマイク -Before The Battle- The Dirty Dawg」1巻、「あさひなぐ」30巻、「メイドインアビス」8巻のほか、3月に約15年間の連載が終了した「闇金ウシジマくん」最終46巻、高橋のぼるさんの「劉邦」5巻と「土竜の唄」62巻、長寿作「釣りバカ日誌」102巻などが登場。31日は、タレントの浅田舞さん主演で舞台化された「煉獄に笑う」10巻、新撰組がテーマの「PEACE MAKER 鐵」16巻などが発売される。

6月1日は、大和田秀樹さんの「ムダヅモ無き改革」の新章「ムダヅモ無き改革 プリンセスオブジパング」6巻などが店頭に並ぶ。

※発売日は配送の都合などで変更の可能性があります。