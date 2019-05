1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(19~25日)は、コスプレイベント「ホココス ~南大津通歩行者天国COSPLAY~」が開催されたニュースや「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の累計興行収入が4億円を突破した話題などが注目された。

19日、名古屋・栄の南大津通歩行者天国などでコスプレを楽しめるイベント「ホココス ~南大津通歩行者天国COSPLAY~」が開催。「Fate」シリーズのコスプレが人気を集めていたほか、「涼宮ハルヒ」シリーズのコスプレーヤーも見られた。

20日、人気アニメ「名探偵コナン」の劇場版23作目「名探偵コナン 紺青の拳(こんじょうのフィスト)」(永岡智佳監督)の応援上映が30日からTOHOシネマズ新宿(東京都新宿区)ほかで実施されることが分かった。

22日、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の累計興行収入が4億円を突破したことが明らかになった。同作は第1章「I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ」が3月2日に公開され、同23日に第2章「II カケル×ジョージ×ミナト」、4月13日に第3章「III レオ×ユウ×アレク」、今月4日に第4章「IV ルヰ×シン×Unknown」が公開。21日時点で、4作品の累計興行収入が約4億2000万円を記録し、観客動員数が25万人を突破した。

23日、沙村広明さんの人気マンガ「無限の住人」が再びアニメ化されることが分かった。同作は2008年にもテレビアニメ化されており、“完全アニメ化”されることになるという。詳細は今後、発表される。

24日、8月30日~9月1日の3日間、さいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催されるアニメソングの大型ライブイベント「Animelo Summer Live(アニサマ) 2019 -STORY-」の出演アーティスト第5弾が発表され、中島愛さん、音楽ユニット「angela(アンジェラ)」、上坂すみれさんが出演することが分かった。上坂さんがアニサマに出場するのはデビュー以来、7年連続となる。

25日、秋葉原UDX(東京都千代田区)でメガハウスなどの新作フィギュアの展示会「メガホビEXPO2019 Spring」が開催。アニメ「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」に登場するアナベル・ガトーのフィギュア「GGG(ガンダム・ガイズ・ジェネレーション) 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY アナベル・ガトー」などの新商品がお披露目された。