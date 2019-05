9月7、8日に大阪・泉大津フェニックスで行われるライブイベント「OTODAMA'18-'19~音泉魂~」の出演者および日割りが発表された。

「音泉魂」は関西のコンサートプロモーター・清水音泉が主催するライブイベント。昨年9月に開催予定だった「OTODAMA'18~音泉魂~」は台風21号による被害の影響で中止となっていた。15年目を迎える今年のイベントには7日公演にiri、OKAMOTO'S、キイチビール&ザ・ホーリーティッツ、THE BAWDIES、SCOOBIE DO、CHAI、東京スカパラダイスオーケストラ、ハナレグミ、フィッシュマンズ、フレデリック、bonobos、Yogee New Waves、レキシの13組、8日公演に奥田民生、キュウソネコカミ、クリープハイプ、崎山蒼志、サンボマスター、四星球、TOMOVSKY、ネクライトーキー、フラワーカンパニーズ、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、ヤバイTシャツ屋さんの12組が出演する。なお今年のイベントロゴの題字は、クリープハイプの尾崎世界観(Vo, G)が書き下ろした。

清水音泉のオフィシャルサイトでは、6月5日までチケットの先行抽選予約を受付中。

OTODAMA'18-'19~音泉魂~

2019年9月7日(土)大阪府 泉大津フェニックス

OPEN 10:00 / START 11:00

<出演者>

iri / OKAMOTO'S / キイチビール&ザ・ホーリーティッツ / THE BAWDIES / SCOOBIE DO / CHAI / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハナレグミ / フィッシュマンズ / フレデリック / bonobos / Yogee New Waves / レキシ



2019年9月8日(日)大阪府 泉大津フェニックス

OPEN 10:00 / START 11:00

<出演者>

奥田民生 / キュウソネコカミ / クリープハイプ / 崎山蒼志 / サンボマスター / 四星球 / TOMOVSKY / ネクライトーキー / フラワーカンパニーズ / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / ヤバイTシャツ屋さん