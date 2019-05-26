第99回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦が、25日から26日にかけて行われた。
ギラヴァンツ北九州は徳山大学を相手に6－0の快勝を収めて2回戦進出を決めた。桐蔭横浜大学も山形大学医学部と対戦し、8－0とゴールを量産して勝利。ヴィアティン三重は延長戦に決勝弾を叩き込み、3－2で関西学院大学を下した。ガイナーレ鳥取もPK戦の末、4－3で環太平洋大学を相手に勝利を収め、2回戦進出を果たした。
1回戦の試合結果は以下の通り。
▼25日
ホンダロックSC 5－1 FC徳島
栃木シティFC 0－2 ヴァンラーレ八戸
松江シティFC 2－2（PK：2－4） カマターレ讃岐
福井ユナイテッドFC 2－4 Honda FC
いわきFC 2－3 仙台大学
アルテリーヴォ和歌山 3－0 佐賀LIXIL FC
ザスパクサツ群馬 1－0 東京国際大学
桐蔭横浜大学 8－0 山形大学医学部
MIOびわこ滋賀 0－2 FC大阪
▼26日
ブラウブリッツ秋田 0－3 明治大学
AC長野パルセイロ 1－0 新潟医療福祉大学
ブリオベッカ浦安 0－1 法政大学
ヴィアティン三重 3－2 関西学院大学
MD長崎 0－1 高知ユナイテッドSC
北海道教育大学岩見沢校 0－2 流通経済大学
奈良クラブ 1－2 立命館大学
松山大学 0－2 沖縄SV
ガイナーレ鳥取 2－2（PK：4－3） 環太平洋大学
ギラヴァンツ北九州 6－0 徳山大学
岐阜協立大学 2－4 北陸大学
ロアッソ熊本 2－0 ヴェルスパ大分
いわてグルージャ盛岡 1－0 山梨学院大学ペガサス
カターレ富山 2－0 FC刈谷
SRC広島 1－2 鹿屋体育大学
2回戦対戦カードは以下の通り
▼7月3日
サンフレッチェ広島 － 沖縄SV
川崎フロンターレ － 明治大学
ジェフユナイテッド市原・千葉 － ファジアーノ岡山
ジュビロ磐田 － ホンダロックSC
松本山雅FC － ヴァンラーレ八戸
清水エスパルス － AC長野パルセイロ
アビスパ福岡 － 鹿児島ユナイテッドFC
ガンバ大阪 － カマタマーレ讃岐
北海道コンサドーレ札幌 － Honda FC
徳島ヴォルティス － 愛媛FC
湘南ベルマーレ － ヴィアティン三重
V・ファーレン長崎 － 高知ユナイテッドSC
浦和レッズ － 流通経済大学
水戸ホーリーホック － 京都サンガF.C.
横浜F・マリノス － 立命館大学
ツエーゲン金沢 － アルビレックス新潟
名古屋グランパス － 鹿屋体育大学
大分トリニータ － ガイナーレ鳥取
レノファ山口FC － FC琉球
ヴィッセル神戸 － ギラヴァンツ北九州
大宮アルディージャ － ザスパクサツ群馬
鹿島アントラーズ － 北陸大学
モンテディオ山形 － 栃木SC
サガン鳥栖 － ロアッソ熊本
柏レイソル － いわてグルージャ盛岡
FC東京 － 桐蔭横浜大学
ヴァンフォーレ甲府 － FC岐阜
ベガルタ仙台 － FC大阪
FC町田ゼルビア － カターレ富山
▼7月10日
東京ヴェルディ － 法政大学
横浜FC － 仙台大学
セレッソ大阪 － アルテリーヴォ和歌山