人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版第7話「西園寺レオ 心の花を咲かせましょう」が、テレビ東京ほかで27日深夜から順次放送される。

華京院学園の文化祭で「華京祭ミスター&ミススーパーコンテスト」が開催される。昨年、仁科カヅキの優勝で奪還した王座を死守するため、エーデルローズ生は思い思いの格好でコンテストに臨もうとする。準備している皆の元に突然、西園寺レオの姉2人がやって来て、レオにある相談を持ちかける。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描く。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。

※テレビ東京系では「全仏オープンテニス」の中継状況次第で放送時間が変更、または放送休止となる場合もある。