サカナクション、アルバム『834.194』収録詳細発表

6月19日にリリースされるサカナクションのアルバム『834.194』の詳細が発表された。



6年ぶりとなる本作は2枚組全18曲。”35 38 52 9000 / 139 41 39 3000”と銘打たれたDISC1と”43 03 18 9000 / 141 19 17 5000”と銘打たれたDISC-2の2枚組となる。



「新宝島」「多分、風。」「陽炎」「グッドバイ」「ユリイカ」「さよならはエモーション」「蓮の花」など2013年以降のシングル、代表曲を網羅しつつ、カロリーメイト「考えつづける人」篇 TVCMソング「ナイロンの糸」、♬SoftBank music project テレビCM「速度制限マン」篇 CMソング「忘れられないの」、TBSテレビ「NEWS23」オープニングテーマ「ワンダーランド」など新曲を多数収録。アルバムタイトル、ジャケットアートワークやDISC名などに秘められたコンセプトなど興味深い要素が盛り込まれたアルバムとなっている。



また、内容は未発表ながら完全生産限定盤にはボーナストラックをダウンロードできるコードも収録される。





<リリース情報>



サカナクション

『834.194』



発売日:2019年6月19日



■完全生産限定盤A:CD2枚組+Blu-ray 豪華特殊パッケージ仕様

価格:5900円+税

■完全生産限定盤B:CD2枚組+DVD 豪華特殊パッケージ仕様

価格:4900円+税

■通常盤:CD2枚組

価格:3500円+税



※完全生産限定盤のみボーナストラック ダウンロードコード封入(有効期限:2019年12月19日まで)

※各形態に収録されているCD、Blu-ray、DVDの内容をスマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス封入(ダウンロード期間:2020年6月30日まで)

※商品サイズほか仕様詳細は後日発表



CD収録曲

DISC-1

「35 38 52 9000 / 139 41 39 3000」



1. 忘れられないの

2. マッチとピーナッツ

3. 陽炎

4. 多分、風。

5. 新宝島

6. モス

7. 「聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに」

8. ユリイカ (Shotaro Aoyama Remix)

9. セプテンバー -東京 version-



DISC-2

「43 03 18 9000 / 141 19 17 5000」



1. グッドバイ

2. 蓮の花

3. ユリイカ

4. ナイロンの糸

5. 茶柱

6. ワンダーランド

7. さよならはエモーション

8. 834.194

9. セプテンバー -札幌 version-



(Blu-ray/DVD)

サカナクション デビュー10周年記念イベント”2007.05.09-2017.05.09”

–LIVE AT STUDIO COAST 2017.05.09-

1. 涙ディライト

2. ネプトゥーヌス

3. YES NO

4. アムスフィッシュ

5. ドキュメント

6. フクロウ

7. スプーンと汗

8. enough

9. エンドレス

10. 三日月サンセット

11. ナイトフィッシングイズグッド

12. 白波トップウォーター

13. 目が明く藍色

14. 「聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに」

15. グッドバイ



MUSIC VIDEO

グッドバイ ユリイカ

・さよならはエモーション

・蓮の花

・新宝島

・多分、風。



※MUSIC VIDEOはBlu-rayのみに収録





【配信情報】

iTunes Storeほか主要配信サイト、ストリーミングサービスで2019年6月19日より配信開始

iTunesでの予約受付がスタート

https://music.apple.com/jp/album/1465208767



サカナクションNEW ALBUM「834.194」特設サイト

https://www.jvcmusic.co.jp/sakanaction/834_194/



サカナクション Official site:http://sakanaction.jp/