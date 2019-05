TVアニメ「とある科学の一方通行」の追加キャストが発表された。禍斗役を渡部紗弓、シスターズ役をささきのぞみ、黄泉川愛穂役を甲斐田裕子、菱形幹比古役を逢坂良太、菱形蛭魅役を真野あゆみが演じる。

このほか本作の放送開始日が7月12日に決定した。また東京・新宿ユニカビジョンにて、6月29日16時30分に第1話の冒頭を最速放映。同じく東京・TOHOシネマズ新宿では6月29日にアクセラレータ役の岡本信彦、鎌仲史陽監督らが登場する先行上映会と舞台挨拶が行われる。

さらにTHE SIXTH LIEが歌う本作のオープニングテーマ曲のタイトルが「Shadow is the Light」に決定。8月21日にはTSUTAYA O-CrestにてTHE SIXTH LIEとEDアーティスト・sajou no hanaによるライブ「とある科学の一方通行Presents THE SIXTH LIE × sajou no hana SPECIAL LIVE(仮)」を実施する。

「とある科学の一方通行」先行上映会&舞台挨拶

日時:2019年6月29日(土)19:00~

会場:TOHOシネマズ新宿

出演:岡本信彦、鎌仲史陽監督

TVアニメ「とある科学の一方通行」

AT-X:2019年7月12日(金)22:00~ほか

TOKYO MX:2019年7月12日(金)25:05~

MBS:2019年7月12日(金)26:55~

BS11:2019年7月12日(金)25:30~

AbemaTV:2019年7月12日(金)25:05~

スタッフ

原作:鎌池和馬+山路新

キャラクター原案:はいむらきよたか・山路新

監督:鎌仲史陽

シリーズ構成:杉原研二

キャラクターデザイン:八重樫洋平

美術監督:鈴木朗

色彩設計:舩橋美香

撮影監督:高橋昭裕

編集:後藤正浩(REAL-T)

音響監督:明田川仁

音楽:井内舞子

アニメーション制作:J.C.STAFF

キャスト

アクセラレータ:岡本信彦

ラストオーダー:日高里菜

エステル=ローゼンタール:久保ユリカ

禍斗:渡部紗弓

シスターズ:ささきのぞみ

黄泉川愛穂:甲斐田裕子

菱形幹比古:逢坂良太

菱形蛭魅:真野あゆみ

(c)2018 鎌池和馬/山路新/KADOKAWA/PROJECT-ACCELERATOR