2019年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『とある科学の一方通行』より、追加キャスト情報が公開された。

注目の追加キャストは、禍斗役を渡部紗弓、シスターズ役をささきのぞみ、黄泉川愛穂役を甲斐田裕子、菱形幹比古役を逢坂良太、菱形蛭魅役を真野あゆみがそれぞれ担当する。 また、追加スタッフ情報として、美術監督を鈴木朗、色彩設計を舩橋美香、撮影監督を高橋昭裕、編集を後藤正浩(REAL-T)が担当することも明らかになった。

●OP&EDアーティストによるスペシャルライブが決定

8月21日(水)には、TSUTAYA O-Crestにて、『とある科学の一方通行』のOPアーティストである「THE SIXTH LIE」とEDアーティストである「sajou no hana」による、対バン形式のスペシャルライブが決定した。

■とある科学の一方通行 Presents THE SIXTH LIE × sajou no hanaSPECIAL LIVE(仮)

【公演日】8月21日(水)

【会場】TSUTAYA O-Crest (渋谷区道玄坂2-14-8 5F)

【出演】THE SIXTH LIE / sajou no hana

【チケット】プレイガイド 6/16(日) 18:00~予定

【チケット代】オールスタンディング 前売2,500円 / 当日3,000円(税込/ドリンク代別)

●第1話冒頭の最速放映&先行上映会情報

6月29日(土)16:30より、新宿ユニカビジョンにて、TVアニメ『とある科学の一方通行』第1話冒頭の最速放映が決定。さらに、同日19:00からは、TOHOシネマズ新宿にて、先行上映会&舞台挨拶も開催される。先行上映会には岡本信彦および鎌仲史陽監督ほかの登壇も予定されている。

TVアニメ『とある科学の一方通行』は、2019年7月より、AT-X、TOKYO MX、MBSほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)2018 鎌池和馬/山路新/KADOKAWA/PROJECT-ACCELERATOR