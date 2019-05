髭男・ヤバT・TWICE…朝の憂鬱を吹きとばす楽曲たち

「朝、起きたくないな」「学校に行きたくないな」……そんな憂鬱な朝に、目覚まし代わりの1曲で起きられたことはありませんか。5月23日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、朝、リスナーたちの背中を押している楽曲を募集。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、そのエピソードとともに楽曲をオンエアし感想を語りました。朝、気持ちをアゲたいときに聴く曲です。圧倒的な疾走感と歌詞で、いつも元気をもらっています。(15歳男性)とーやま校長「(今は)夜だけど空が明るい!」あしざわ教頭「すごいよこれ、起きるしかないでしょ!」朝、一曲目に聴くと、テンションがぶち上がります! ヤバT先生はさすがです!(15歳女性)とーやま校長「飛び起きちゃうだろうね、この曲を聴いた瞬間に」あしざわ教頭「逆に夜中に目がギンギンになっちゃってるんじゃない? 大丈夫?」私はこの曲を聴くと、いつも新しいスタートラインに立った気がしてすごい心がワクワクしてきます! 平日の朝は「学校嫌だな」と考えてしまうんですけど、この曲を聴いてパッと気持ちを切り替えています! 4月はこの曲にたくさん助けられました!(15歳女性)あしざわ教頭「sumika先生が朝日のような感じがします!」この曲は私が学校に行けなくなって、久々に登校するときとか……今でも嫌だなって思うことがある日には聴きます! 大好きなTWICE先生に励まされて、毎朝、学校に行ってます!! 大好きな曲でもあり、エネルギーを貰えます!!(15歳女性)とーやま校長「この曲を聴けば、天気が悪かろうが、暑かろうが寒かろうが、一日を楽しく始められるなって思うね」朝、疲れてたりだるかったりしても、気分がブチ上がって、最高な気持ちになります。イントロの出だし1秒から元気が出る、どんな人でも朝からポジティブになれる曲です!(16歳男性)とーやま校長「めちゃめちゃ書き込み(投稿)が多かった曲」この曲を聴いていると、不安な朝も「今日も大丈夫だ」って思えて、アーティストさんに「行ってらっしゃい」って背中を押してもらえてる気がして勇気をもらえます。(15歳女性)とーやま校長「確かに、“行ってこいよ、大丈夫だよ! 胸張ってこいよ!”って言ってくれている気がしてくるね」これを通学時に初めて聴いたとき、爽やかなテンポと歌詞が眠気をゆっくりと起こしてくれる感じででした。題名通り、グットモーニングを迎えられます!(16歳女性)とーやま校長「サイダーガール先生は、どの曲も朝にピッタリだね。その名の通りの『グッドモーニング』はいい! 素敵! 明日の朝聴きたい」自分は受験生で夜遅くまで勉強しています。「朝起きるのがだるいな」、「疲れたな」とか、ネガティブな気持ちのときにこの曲を聴くと、モチベーションをグッと引き上げてくれます。あしざわ教頭「ゆっくりと力が沸き上がってくるような曲ですね。めっちゃかっこいい!」憂鬱な気分もふっとばしてくれます!(16歳男性)あしざわ教頭「朝の感じもありつつ、夏も予感させる感じがしますよね」ゆったりとしたイントロの綺麗なピアノのメロディが、朝の忙しい時間に心を落ち着かせられます。(15歳女性)とーやま校長「確かに、カーテンを開けたら暖かい日差しが飛び込んできて、ゆっくり朝食もとることができて、心落ち着かせながら一日のことを考えるにはもってこいだね」この他にも、ONE OK ROCKの「Stand Out Fit In」、King Gnuの「白日」、神様、僕は気づいてしまったの「20XX」、[ALEXANDROS]の「NEW WALL」、Mrs.GREEN APPLE「In the Morning」などが紹介されました。今回の楽曲は、『朝の鍵曲プレイリスト』としてLINE MUSICで公開中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/