本日5月25日にデビュー25周年を迎えたGLAYが、7月2日にニューシングル「G4・V-Democracy 2019-」をリリースすることを発表。さらに11月からアリーナツアーを開催する。

「G4・V-Democracy 2019-」はアニバーサリイヤーを飾る第1弾作品となり、現在開催中のホールツアー「GLAY LIVE TOUR 2019 -SURVIVAL- 令和最初のGLAYとHEAVY GAUGE」で披露されている「JUST FINE」、テレビアニメ「ダイヤのA actII」のオープニングテーマとしてオンエア中の「はじまりのうた」、映画「劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」の主題歌「COLORS」といった新曲に加え、MISIAをフィーチャーした「YOUR SONG feat. MISIA」を含む4曲入り。シングルのCD+DVD盤のDVDには、全編ハワイで撮影された「COLORS」のミュージックビデオやメイキング映像、「JUST FINE」のMVが収められる。「COLORS」のミュージックビデオは、本日19:00にGLAYのYouTube公式チャンネルで公開される。

またセブン-イレブン限定の「G4・VII-Eleven-(G4・V-Democracy 2019-セブン-イレブン限定盤)」も同時に発売される。こちらはCDに「JUST FINE」「愁いのPrisoner(ピアノ& ストリングスver.)」の2曲が、付属のDVDには「JUST FINE」「愁いのPrisoner」のMVや「DEMOCRACY MOVIE」、過去のライブ映像が収められる。

11月から始まるツアーは「GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25th HOTEL GLAY」と銘打たれており、年をまたいで計17公演が予定されている。

なおGLAYは本日17:30より「GLAY 25周年公約発表会」をYouTube、LINE LIVE、ニコニコ生放送で配信する。メンバーの口から何が語られるのか注目が集まる。

GLAY デビュー25周年公約発表会

配信日時:2019年5月25日(土)17:30~

配信URL

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=6-GLWoSCEtc

LINE LIVE:https://live.line.me/channels/73/upcoming/11340336

ニコニコ生放送:https://live2.nicovideo.jp/watch/lv320098354

GLAY「G4・V-Democracy 2019-」収録内容

CD

01. JUST FINE

02. はじまりのうた

03. COLORS

04. YOUR SONG feat. MISIA

DVD(CD+DVD盤のみ)

・JUST FINE(Music Video)

・COLORS (Music Video)

・GLAY MAKING OF HAWAII

GLAY「G4・V-Democracy 2019-セブン-イレブン限定盤」収録内容

CD

01. JUST FINE

02. 愁いのPrisoner(ピアノ&ストリングスver.)

DVD

・DEMOCRACY MOVIE

・JUST FINE(Music Video)

・愁いのPrisoner(Music Video)

・GREAT VACATION(GLAY 15th Anniversary Special Live 2009 THE GREAT VACATION in NISSAN STADIUM)

・BEAUTIFUL DREAMER(GLAY DOME TOUR 2005 WHITE ROAD in TOKYO DOME)

GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25th HOTEL GLAY

2019年11月9日(土)福井県 サンドーム福井

2019年11月16日(土)大阪府 大阪城ホール

2019年11月17日(日)大阪府 大阪城ホール

2019年11月23日(土・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2019年11月24日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2019年11月30日(土)北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2019年12月1日(日)北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2019年12月7日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2019年12月8日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2019年12月14日(土)福岡県 マリンメッセ福岡

2019年12月15日(日)福岡県 マリンメッセ福岡

2019年12月21日(土)兵庫県 ワールド記念ホール

2019年12月22日(日)兵庫県 ワールド記念ホール

2020年1月18日(土)三重県 三重県営サンアリーナ

2020年1月19日(日)三重県 三重県営サンアリーナ

2020年1月25日(土)神奈川県 横浜アリーナ

2020年1月26日(日)神奈川県 横浜アリーナ