Hacker Noonは5月24日(米国時間)、「The 15 Best App Makers to Build Your Own Mobile App in 2019」において、モバイルアプリの開発を実現するアプリビルドプラットフォーム15選を伝えた。

取り上げられているサービスは多種多様で、サービス内容や価格も異なっている。紹介されているビルドプラットフォームは次のとおり。

Appy Pie

モバイルアプリはさまざまなビジネスにおいて欠かすことのできない要素になってきている。アプリビルドプラットフォームはそうした場合に活用できるサービスの1つ。ビルドプラットフォームを利用することで、さまざまなデバイスに対応したアプリをビルドできる。サービスやオプションによっては、AndroidとiOSの双方に対応することもできる。