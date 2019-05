After the Rainが8月24、25日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで野外ライブイベント「After the Rain 2019 ~真夏のそらまふ大発生!!@富士急ハイランド~」を開催する。

After the Rainが野外の会場でワンマンライブを開催するのは、今回が初となる。これまで埼玉・さいたまスーパーアリーナや、東京・日本武道館など、大規模な会場でワンマンライブを開催してきた彼らが、野外の会場でどのようなパフォーマンスを繰り広げるのか、ファンは楽しみにしておこう。

チケットぴあでは6月2日23:59までチケットの先行抽選受付を実施中。

After the Rain「After the Rain 2019 ~真夏のそらまふ大発生!!@富士急ハイランド~」

2019年8月24日(土)山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレスト

2019年8月25日(日)山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレスト