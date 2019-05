2年ぶり開催の「SOUL CAMP」、ボビー・ブラウン率いるユニットとベイビーフェイスが出演決定

「真っ昼間から いいキモチ。」をテーマにした音楽フェス「SOUL CAMP 2019」が10月13日・14日の2日間にわたって開催決定。合わせて、両日のヘッドライナーも発表されている。



ローリン・ヒル、コモン、ジル・スコット、ネリー、マックルモア&ライアン・ルイス、デ・ラ・ソウル、そしてエリカ・バドゥといった錚々たるアーティストたちが出演してきた同フェス。昨年は「SOUL CAMP 2018 at ISETAN」と題した室内イベントとして開催されたが、本開催は2年ぶりとなる。



初日10月13日のヘッドライナーには、ボビー・ブラウンとベル・ビヴ・デヴォーによるユニット、RBRM – RONNIE, BOBBY, RICKY & MIKEが決定。伝説のボーイズ・グループとして知られるニュー・エディションの4人で構成され、ボビー・ブラウンの大ヒットソングはもちろん、ベル・ビヴ・デヴォーとニュー・エディションのヒット曲も披露する予定だという。







また、10月14日にはボビー・ブラウンがブレイクするきっかけとなったシングル「Dont Be Cruel」やそれに続くヒット曲「Roni」、「Every Little Step」などを共作してきたケニー・”ベイビーフェイス”・エドモンズが満を持して登場。プロデューサー、ソングライター、そしてシンガーとして全世界で1億枚以上のセールスを誇るR&B界の至宝であり、これまでに11度のグラミー賞を獲得したヒットメーカーだ。







チケットのオフィシャル先行予約は、6月1日正午12:00から6月9日23:59まで実施される。その他の詳細は、「SOUL CAMP 2019」のオフィシャルサイトをチェックしてほしい。





<イベント情報>







SOUL CAMP 2019



日程:2019年10月13日(日)、10月14日(月・祝)

時間:OPEN 13:00 / START 14:00

会場:東京・豊洲PIT

出演:10/13(日)RBRM – RONNIE, BOBBY, RICKY & MIKE...and more!!

10/14(月・祝)KENNY ”BABYFACE” EDMONDS...and more!!



料金:1日券 一般チケット 13,000円(税込)

1日券 小中学生チケット 3,000円(税込)

2日通し券 一般チケット 23,000円(税込)

2日通し券 小中学生チケット 5,000円(税込)



オフィシャルサイト:http://soul-camp.jp